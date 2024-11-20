Как удары ATACMS по территории России повлияют на ход войны

Соединенные Штаты таки разрешили бить ракетами ATACMS по России, хоть и с определенными ограничениями. Теперь Украине откроются новые возможности, как создать серьезные проблемы российским оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что разрешение на удары по России однозначно может повлиять на ход войны. Конечно, есть вопросы по количеству ракет и территорий, куда можно бить.

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Как разрешение на удары по России поможет Украине

В этом контексте стоит вспомнить нынешний удар по военному арсеналу в Торопце, где было действительно масштабное поражение. Там, по разным данным, хранились и артиллерийские снаряды, и баллистические ракеты и т.п. И тогда, вероятно, работали только беспилотники.

После того удара нельзя было сказать, что враг сдал позиции. Но темп его наступления снизился. Почему? Потому что на этом складе хранилось около 30-40% годового производства артиллерийских снарядов в России. Удар по Карачеву, который случился 19 ноября ночью, таки самый. Там также хранится ракетно-артиллерийское вооружение. В том числе и авиабомбы,

– сказал Нарожный.

Наши военные подтверждали, что сейчас артиллерия является основным средством огневого поражения российских оккупантов. Соответственно задача Украины – выбивать вражескую артиллерию. Это можно делать как напрямую через контрбатарейную борьбу, так и через удары по военным арсеналам России, различных заводах, где производят снаряды, порох и т.п.

Еще одна проблема – российская авиация. Украина пока не имеет возможностей регулярно выбивать вражеские самолеты в воздухе. Но удары ракетами по аэродромам – также решение.

Мы можем уничтожать самолеты, аэродромную инфраструктуру, склады с авиабомбами именно через ракетные атаки. Поэтому для нас это разрешение является важным решением,

– подчеркнул Нарожный.

Добавим, по данным СМИ, ночью 19 ноября Украина впервые ударила по территории России баллистическими ракетами ATACMS. Удалось успешно поразить военный объект вблизи города Карачев в Брянской области.