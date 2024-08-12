Могут ли США позволить Украине бить по территории России: сенатор Грэм дал ответ

Соединенные Штаты должны снять ограничения на использование оружия, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину.

Об этом сказал сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм на брифинге в Киеве. Заявление прозвучало на фоне операции в Курской области России, к которой Украина впервые признала причастность.

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Могут ли США снять запрет на удары

У сенатора спросили, могут ли США отменить все запреты на использование украинскими военными американского оружия.

Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно позволить действовать на максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Итак, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину,

– ответил Линдси Грэм.

Операцию в Курской области он назвал блестящим и смелым шагом, который сделали люди, готовые бороться за свою собственную свободу.

Оружие, которое мы предоставили, должно использоваться на максимальный эффект для поддержки этой демократии, чтобы она выжила во время этого вторжения, и это оружие не только помогает Украине, но и сдерживает других. Если мы сделаем это правильно, другие агрессоры во всем мире менее вероятно решатся на вторжение к своим соседям, если мы будем с Украиной и победим,

– подчеркнул сенатор.

По словам Грэма, американским чиновникам необходимо снять ограничения, которые мешают полному использованию оружия для сдерживания вторжения России в Украину.

К слову, ранее Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области. По его словам, речь идет о сугубо вопросе безопасности для Украины – освобождение приграничья от российских военных.