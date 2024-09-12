Пригрозил НАТО: Путин прокомментировал возможное для Украины разрешение бить вглубь России
Страны НАТО размышляют над тем, чтобы позволить Украине бить западным оружием вглубь России. Путин утверждает, что соответствующее решение якобы будет означать прямое участие Альянса в войне.
Самопровозглашенный президент озвучил соответствующее заявление в четверг, 12 сентября. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Путин о возможных ударах вглубь России
Путин сказал, если Запад позволит Украине бить вглубь России – это якобы "существенно изменит саму суть и природу конфликта".
По словам главаря Кремля, соответствующее решение будет означать, что страны НАТО, в частности США и европейские страны, вступили в войну с Россией.
Речь идет о принятии решения, будут ли страны НАТО принимать непосредственное участие в военном конфликте, или нет. Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, США и европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие.
В то же время Путин пригрозил "соответствующими решениями" на угрозы, которые могут возникнуть из-за разрешения Запада на удары вглубь России и "изменения сути конфликта".Обратите внимание! Несколько месяцев назад, когда США разрешили Украине бить по российскому приграничью американским оружием, Путин также угрожал Западу. Он заявлял, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем" и упоминал об "эскалации". Украинская разведка тогда отметила, что шантаж и запугивание – это главная стратегия Кремля.