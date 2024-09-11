Планы Путина озвучены: как неожиданное заявление Шойгу могло повлиять на США

США могут объявить о разрешении Украине бить их дальнобойным оружием вглубь территории России. На это могло повлиять недавнее заявление экс-министра обороны, секретаря Совета безопасности страны-агрессора Сергея Шойгу.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Шойгу назвал планы Владимира Путина, поэтому этого достаточно, чтобы западные страны могли увеличить оборонные возможности Украины.

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Этого заявления было достаточно

Бывший глава минобороны страны-агрессора заявил, что якобы Турция предложила России не обстреливать атомные, электростанции Украины и гражданские судна, которые идут из портов. Якобы Путин на это согласился, но Украина начала Курскую операцию. Михаил Шейтельман предположил, что в Вашингтоне правильно поняли эти лживые слова Шойгу.

Шойгу заявил, что Путин планирует удары по ядерным объектам. Если он соглашался только при условиях, то вообще планирует продолжать удары по нашей энергетике и гражданских судах. Планы Путина озвучены, этого достаточно, чтобы западные страны могли увеличить наши оборонительные возможности,

– сказал он.

Что ранее заявляли в США

Министр обороны США Ллойд Остин объяснил, почему США не дают разрешение Украине применять ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Он заявил, что у Украины уже есть значительные собственные возможности атаковать цели, которые выходят за возможности ATACMS или Storm Shadow.