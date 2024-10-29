Чего ждет Байден, не давая пока разрешение Украине бить вглубь российской территории

Украина на протяжении многих месяцев ожидает от Запада разрешения на удары вглубь России, но его до сих пор нет. В то же время Владимир Путин угрожает, что в случае принятия такого решения, Россия будет считать это прямым участием стран-членов НАТО в войне в Украине. Однако эти угрозы Запад может проигнорировать.

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований Ивана Уса, которое он высказал 24 Каналу, вскоре США примет решение, касающееся разрешения Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по тылам России. К слову, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что США должны предоставить это разрешение как можно скорее. Эта ситуация, по его мнению, схожа с принятием решения о предоставлении Украине самолетов F-16, танков Abrams, Leopard и ракет ATACMS.

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Будет окно возможностей

Джозеф Байден может дать Украине разрешение на удары вглубь России сразу после 5 ноября, когда состоятся президентские выборы в США.

Независимо от того, кто победит на этих выборах, у Украины будет окно возможностей до 20 января. Именно в этот период Байден, вероятно, захочет вписать свое имя в учебники по истории и создаст по крайней мере почву для принятия решения о разрешении Украине,

– предположил Ус.

Он напомнил, что бывший президент США Рональд Рейган в свое время сделал все, чтобы развалить СССР. Однако формально он не развалился во времена его президентства, а когда в Белом доме был Джордж Буш.

Так же и Байден может использовать период между 5 ноября и инаугурацией следующего президента, которая состоится 20 января 2025 года, чтобы запустить механизмы для предоставления такого разрешения.

Также нельзя исключать, что заседание "Рамштайн", которое было перенесено с 12 октября, состоится в присутствии Байдена. Он наверняка захочет физически быть на этом заседании, в его приезд на "Рамштайн" будет началом формирования последнего параграфа его президентства – того, с чем он войдет в историю.

Обратите внимание! Владимир Путин заявил, что предоставление США разрешения Украине на удары вглубь российской территории будет означать, что Соединенные Штаты и страны НАТО становятся участниками войны. Он считает, что этот фактор существенно изменит "саму сущность и природу" войны в Украине.

Поэтому Украина после 5 ноября, по мнению Ивана Уса, получит разрешение, а также определенные технологии для увеличения производства собственных мощностей. И тогда никаких ограничений у Киева не будет, ведь он будет использовать собственное вооружение.

Сейчас важно, чтобы этих мощностей хватило для производства достаточного количества украинских ракет и дронов, которые бы постоянно поражали цели на территории России,

– отметил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Добавим, что командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко считает, что Украине как можно скорее необходимо разрешение на удары вглубь территории России, чтобы уничтожать склады врага и авиацию ближнего базирования. Именно она наносит удары по украинским городам.