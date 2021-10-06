Разрешения на транспортировку газа еще нет, – Меркель о "Северном потоке-2"

Российский газопровод "Северный поток-2" не может запуститься. Дело в том, что еще нет разрешения на поставки газа в Европу.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Также она заверила, что свои обязательства по поставкам газа Россия выполняет.

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"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", – отметила канцлер.

"Северный поток-2": последние новости

Российский трубопровод начали заполнять газом 4 октября. Разрешение предоставила Дания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме.

В то же время в "Нафтогазе" не теряют надежды на то, что "Северный поток-2" удастся остановить.

Глава ведомства Юрий Витренко отметил, что транзит газа через Украину – обязательное условие сертификации российского трубопровода "Северный поток-2".

Ангела Меркель уходит в отставку после 16-летнего пребывания на посту. Формально она пробудет канцлером, пока не сформируется новое правительство.