Разрешения на транспортировку газа еще нет, – Меркель о "Северном потоке-2"
6 октября 2021 , 17:08Читати новину українською
Источник:Der Spiegel
Российский газопровод "Северный поток-2" не может запуститься. Дело в том, что еще нет разрешения на поставки газа в Европу.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Также она заверила, что свои обязательства по поставкам газа Россия выполняет.
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"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", – отметила канцлер.Справка. Ангела Меркель уходит в отставку после 16-летнего пребывания на посту. Формально она пробудет канцлером, пока не сформируется новое правительство.
"Северный поток-2": последние новости
- Российский трубопровод начали заполнять газом 4 октября. Разрешение предоставила Дания.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия создала газовый кризис в Европе в ручном режиме.
- В то же время в "Нафтогазе" не теряют надежды на то, что "Северный поток-2" удастся остановить.
- Глава ведомства Юрий Витренко отметил, что транзит газа через Украину – обязательное условие сертификации российского трубопровода "Северный поток-2".