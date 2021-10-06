Разрешения на транспортировку газа еще нет, – Меркель о "Северном потоке-2"

6 октября 2021 , 17:08
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Источник:

Der Spiegel

Российский газопровод "Северный поток-2" не может запуститься. Дело в том, что еще нет разрешения на поставки газа в Европу.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Также она заверила, что свои обязательства по поставкам газа Россия выполняет.

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"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", – отметила канцлер.

Справка. Ангела Меркель уходит в отставку после 16-летнего пребывания на посту. Формально она пробудет канцлером, пока не сформируется новое правительство.

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Автор: Тетяна Пасічник