Вряд ли россиянам удастся восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом, – Британия

3 августа 2022 , 09:38
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Источник:

твиттер министерства обороны Великобритании

Вечером 26 июля ВСУ ударили по железнодорожному мосту в Херсоне. Оккупанты врут, что это никак не повлияет на ход войны, однако на самом деле отсутствие стратегического сообщения является серьезной проблемой для россии.

Как утверждает министерство обороны Великобритании, сейчас государство-агрессор не сможет восстановить железнодорожное сообщение. Это приведет к дефициту продовольствия, которым снабжали российских оккупантов с территории Крыма.

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Шансов на восстановление железнодорожного сообщения практически нет

Британская разведка говорит, что железнодорожное сообщение между Херсоном и Крымом разрушено. По их данным, россияне сейчас не смогут восстановить поврежденную инфраструктуру.

В результате украинского удара по российскому поезду с боеприпасами в Херсонской области на юге Украины очень маловероятно, что россиянам удастся восстановить железнодорожное сообщение Херсона с Крымом,
– говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что вместо поврежденного Антоновского моста Россия создала временную переправу. Сейчас ее используют в гражданских целях, однако со временем переправа будет служить и для опрокидывания войск и материально-технического обеспечения.

Кстати говоря. По словам советника главы Херсонской военной администрации Сергея Хланя, ВСУ могли атаковать Антоновский мост в Херсоне именно тогда, когда российские оккупанты переправляли им технику. Поэтому, по всей видимости, кроме уничтожения непосредственно стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и часть личного состава противника.

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Антоновский мост – это переправа, соединяющая Херсон с оккупированными частями левобережья. Для россиян объект имеет стратегическую ценность, поскольку именно им они доставляют во временную оккупированную Херсонщину боеприпасы и продовольствие. Впервые о важности сообщения британская разведка написала 20 июля.

Из-за повреждения моста в конце июля россияне начали перекидывать колонны техники в сторону Новой Каховки, где образовалась огромная пробка, в том числе и из гражданских автомобилей.

В настоящее время россияне построили понтонную переправу у Даровского моста. Но сооружение не имеет такой пропускной способности, каким был поврежденный мост.

Напомним, оккупационные "власти" Херсонской области признали удар по мосту, заявив, что по нему было выпущено более 10 ракет, а некоторые из них якобы сбили российские системы ПВО. В то же время захватчики сообщили, что закрыли мост для движения.

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Автор: Юлія Бабич