Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций, – глава СБУ Малюк

Василий Малюк подтвердил, что разрушение Крымского моста – одна из реализаций СБУ. Речь идет о "хлопке" 8 октября 2022 года.

Соответствующее заявление Малюк сделал во время презентации марки, посвященной деятельности СБУ. Он подчеркнул, что герои из СБУ с первых дней полномасштабного вторжения работают в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить украинскую землю от российских оккупантов.

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Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок,

– говорится в сообщении.

Также Малюк уточнил, что говорится об инциденте с мостом 8 октября 2022 года.

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