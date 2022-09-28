"Это не случайность": ЕС усилит энергетическую безопасность после разрушений на "Северных потоках"

Недавние утечки из "Северных потоков" еще больше напугали Запад. Теперь Европа хочет еще больше усиливать безопасность по энергетике.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что теперь Евросоюз ужесточит защиту своей энергетической инфраструктуры. Такое решение приняли после инцидентов, вызвавших утечку из газопровода "Северный поток".

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Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий,

– сказал Боррель.

По его словам, ЕС поддержит любое расследование, которое прояснит, что произошло и почему. Также Европа готова предпринять дальнейшие шаги по повышению устойчивости в области энергетической безопасности.

Ранее министр иностранных дел Швеции Энн Линде заявила, что диверсия против газопровода "Северный поток" не является нападением на страну. Называла это международным инцидентом.

Что известно о разрушении газопроводов

Еще 27 сентября оператор "Северного потока" сообщил о разрушении сразу 3 нитей газопровода.

Утечка произошла на одной из нитей магистрали "Северный поток-2", а также из обеих нитей "Северного потока-1". В результате были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

Власти Дании и Швеции зафиксировали три повреждения газопроводов "Северный поток-2" и "Северный поток-1", проложенных дном Балтийского моря из россии в Германию.

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