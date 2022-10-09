Разрушены 5 домов, 17 погибших: страшные последствия ночной атаки России на Запорожье

В ночь на 9 октября российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Местные власти уже подтвердили, что атака унесла жизни 17 человек.

Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Враг снова атаковал гражданское население, попав в жилые дома. Как отметил секретарь городского совета Анатолий Куртев, к сожалению, не обошлось без жертв.

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Разбор завалов продолжается

Как отметил Куртев, в результате ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома, а также улицы в частном секторе. Согласно предварительным данным, разрушены 5 домов. Еще около 40 получили повреждения.

К сожалению, погибли 17 человек. Что касается раненых, соответствующую информацию секретарь городского совета не озвучил.

Он также отметил, что ликвидацией последствий прилетов занимаются коммунальщики. Соответствующее разрешение им предоставили спасатели. В то же время следует понимать, что рук не хватает. Куртев призвал всех неравнодушных запорожцев присоединиться, чтобы помочь разобрать завалы.

Что известно о ракетных обстрелах

Информация о десятках прилетов по областному центру поступила от главы ОВА Александра Старуха в 02:23. Отметим, что атаковали россияне город около 02:00.

Уже в 03.25 в своем телеграме он опубликовал фото. На нем можно увидеть разрушенный многоквартирный дом. Старух подчеркнул, что жителей Запорожья не сломить. В то же время он попросил всех беречь себя.

В 04:00 глава ОВА сообщил о пострадавших в разрушенной многоэтажке. Городские власти уточнили, что их на тот момент было четверо. Также там отметили, что на местах попадания вспыхнули пожары.

Жителей Запорожья призвали не собираться вблизи разрушенных домов. Ведь никто не знает, не нанесет ли враг повторный удар. На местах прилетов работают медики, спасатели и все необходимые службы.

Атаки многоквартирных домов не прекращаются

Напомним, что 6 октября российские захватчики уже атаковали многоквартирный дом в Запорожье. Тогда с землей сравнили подъезды пятиэтажки. Заметим, что завалы все еще разбираются.

По состоянию на вечер 8 октября стало известно, что количество жертв теракта возросло. Их не менее 19.

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