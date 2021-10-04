Разумков с иронией прокомментировал отказ "Слуг народа" от встречи с ним
Источник:24 канал
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что голосование за его отзыв с должности должно состояться по регламенту. Относительно того, что "слуги" не хотят с ним встречаться – это "выработанная позиция".
Соответствующее заявление Дмитрий Разумков сделал на заседании согласительного совета. Встреча спикера с нардепами должна была состояться 4 октября.
Напомним "Слуги народа" отказались от встречи, на которую их звал Разумков
"Получил письмо об отказе"
Как рассказал спикер Верховной Рады, в СМИ ходит информация, что его отзыв будут рассматривать в этот вторник-четверг. Впрочем, по его словам, это не совпадает с регламентом.
Пока я председатель Верховной Рады, здесь будет действовать закон. Потом, что будет – посмотрим. Можем делать это так, как было в позапрошлый четверг…
– заявил Разумков.
Что касается самой встречи с фракцией, о которой Разумков попросил, то отметил – получил официальное письмо с отказом. Якобы коллеги отметили, что смысла в такой встрече нет. Спикер Рады с иронией сказал, что это и есть демократия: во фракции только одна позиция и они не хотят слышать противоположной.
Позиция выработана и хорошо, что она придерживается лишь одной точки зрения. Других точек зрения не требуется. Это, действительно, принцип демократии,
– с въедливой улыбкой сказал Разумков.
Напоследок он отметил: если у каких-то других фракций будет потребность встретиться – он готов обсудить свою деятельность на посту спикера, если в этом есть необходимость.
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