Оцениваю положительно, – Разумков не видит оснований для отставки Авакова
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков заявил, что в Верховную Раду не поступало предложение отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. В то же время сам чиновник не видит причин для увольнения главы ведомства.
Теоретически на внеочередной сессии парламента могут рассмотреть отставку Авакова. Об этом спикер Верховной Рады заявил на пресс-конференции.
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Что Разумков говорит об Авакове
Практически (отставка Авакова – 24 канал) – я не знаю. Такие инициативы пока не поступали. Если мы с вами говорим о деятельности Министерства внутренних дел, то я считаю, что сегодня оно достаточно эффективно выполняет свои функции,
– подчеркнул политик.
По его словам, если есть желание, то "можно найти много негативных кейсов, которые критикует общество и СМИ".
В то же время полиция демонстрировала весьма неплохую эффективность при обеспечении порядка во время пандемии коронавируса.
"Поэтому деятельность Арсена Борисовича является достаточно позитивной. Я об этом также говорил своим коллегам", – отметил Разумков.
Смотрите видео пресс-конференции Разумкова:
Последние новости о вероятной отставке министра
- В июне 2021 года возобновились слухи об отставке Авакова. СМИ сообщили, что в "Слуге народа" планируют уволить министра в сентябре этого года.
- Впоследствии в Офисе Президента опровергли это, назвав "традиционной политической забавой".
- Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль также не видит оснований для отставки Авакова.