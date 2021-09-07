Разумков неожиданно стал вторым после Зеленского по уровню доверия украинцев

7 сентября 2021 , 14:00
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Источник:

"Рейтинг"

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому. На втором месте оказался спикер Рады Дмитрий Разумков.

Так, Зеленскому скорее доверяет 31% украинцев, а Разумкову – 22%. При этом президенту скорее не доверяют 20%, спикеру – 14%.

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Рейтинг доверия

Петру Порошенко и Юлии Тимошенко скорее доверяют 18% людей, Юрию Бойко и Денису Шмігалю – 15%. Зато больше всего не доверяют Виктору Медведчуку – 57%, а также Порошенко – 55%.

Обратите внимание! По исследованию Центра Разумкова, зимой больше всего украинцев тоже доверяли именно спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова. Рейтинг доверия составил 32%. На второй строчке был Зеленский.

 


Кому доверяют украинцы / Фото "Рейтинга"

Что известно о политических амбициях Разумкова

Что нужно знать об опросе

  • Опрос провела группа "Рейтинг" в течение 2 – 4 сентября 2021 года
  • Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
  • Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
  • Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Автор: Ольга Музика