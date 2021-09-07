Разумков неожиданно стал вторым после Зеленского по уровню доверия украинцев

Больше всего украинцы доверяют президенту Владимиру Зеленскому. На втором месте оказался спикер Рады Дмитрий Разумков.

Так, Зеленскому скорее доверяет 31% украинцев, а Разумкову – 22%. При этом президенту скорее не доверяют 20%, спикеру – 14%.

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Рейтинг доверия

Петру Порошенко и Юлии Тимошенко скорее доверяют 18% людей, Юрию Бойко и Денису Шмігалю – 15%. Зато больше всего не доверяют Виктору Медведчуку – 57%, а также Порошенко – 55%.

По исследованию Центра Разумкова, зимой больше всего украинцев тоже доверяли именно спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкова. Рейтинг доверия составил 32%. На второй строчке был Зеленский.



Кому доверяют украинцы / Фото "Рейтинга"

Что известно о политических амбициях Разумкова

Эксперты все чаще отмечают, что Разумков вскоре может уйти в самостоятельное "политическое" плавание.

Политолог Николай Давыдюк прогнозирует, что Разумков может претендовать на пост президента. Его шансы эксперт оценивает как "50 на 50".

Ранее СМИ писали, что на одной из встреч Владимир Зеленский спросил у Дмитрия Разумкова, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы в 2024 году. Спикер вроде бы решил не отвечать.

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