Не нужно трепать языком, – Разумков ответил на обвинения в затягивании ликвидации ОАСК

Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева не готов к рассмотрению в Верховной Раде. В то же время он подчеркнул, что не блокирует принятие документа.

Детали от Разумкова

Спикер Рады объяснил, что пока нет решения парламентского комитета относительно законопроекта №5369. Как только оно появится, руководство ВР вынесет документ на рассмотрение сессионного зала.

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Разумков также ответил на вопросы журналистов о том, что "злые языки" обвиняют его в блокировании рассмотрения законопроекта.

Если кто-то комментирует, то нужно это делать компетентно, в рамках нашего законодательства, а не трепать языком, извините за такое непарламентское выражение. Для того, чтобы рассмотреть вопрос по существу, нужно соответствующее решение комитета,

– заявил спикер Рады.

Заметим, парламентский комитет одобрил законопроект о ликвидации ОАСК еще 20 мая 2021 года. Поэтому, вероятно, Разумков ошибся в своих высказываниях.

Что известно о ликвидации ОАСК