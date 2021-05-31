Не нужно трепать языком, – Разумков ответил на обвинения в затягивании ликвидации ОАСК

Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о ликвидации Окружного административного суда Киева не готов к рассмотрению в Верховной Раде. В то же время он подчеркнул, что не блокирует принятие документа.
Детали от Разумкова
Спикер Рады объяснил, что пока нет решения парламентского комитета относительно законопроекта №5369. Как только оно появится, руководство ВР вынесет документ на рассмотрение сессионного зала.
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Разумков также ответил на вопросы журналистов о том, что "злые языки" обвиняют его в блокировании рассмотрения законопроекта.
Если кто-то комментирует, то нужно это делать компетентно, в рамках нашего законодательства, а не трепать языком, извините за такое непарламентское выражение. Для того, чтобы рассмотреть вопрос по существу, нужно соответствующее решение комитета,
– заявил спикер Рады.
Заметим, парламентский комитет одобрил законопроект о ликвидации ОАСК еще 20 мая 2021 года. Поэтому, вероятно, Разумков ошибся в своих высказываниях.
Что известно о ликвидации ОАСК
- 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. Глава государства объяснил, что доверие к суду – утрачено.
- Вместо ОАСК предлагают создать Киевский городской окружной административный суд.
- Судьи ОАСК возмутились таким решением президента и пожаловались в ПАСЕ. Служители Фемиды считают, что нет законных оснований для ликвидации суда.