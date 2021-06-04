Делаете вклад в развитие государства, – Разумков поздравил пророссийский канал Мураева "НАШ"

В Украине 6 июня будут отмечать День журналиста. По этому случаю спикер Совета Дмитрий Разумков решил поздравить работников СМИ. Свои поздравления он прислал и пророссийскому каналу "НАШ", который неоднократно штрафовал Нацсовет.

Разумков прислал журналистам праздничный торт и открытку. Соответствующие видео и фото разместили на странице телеканала "НАШ" в инстаграме.

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Поздравление для пророссийского канала "НАШ"

По случаю дня журналиста Дмитрия Разумков отправил в редакцию канала торт с изображением парламента. Сверху на него нанесена эмблема канала. К торту для журналистов добавили открытку с поздравлением.

Вы делаете серьезный вклад в развитие нашего государства. Убежден, качественная журналистика является большим достижением и ценностью для общества. Поэтому желаю вашей команде вдохновения, дальнейшего развития, новых интересных проектов и высоких рейтингов. Успехов!

– говорится в открытке с подписью Разумкова.



Разумков поздравил канал "НАШ" с Днем журналиста / Скриншот

Поздравление от Разумкова для канала "НАШ": смотрите видео

К тому же в честь праздника, от Верховной Рады телеведущая пророссийского канала Александра Сигал получила грамоту "За заслуги перед украинским народом".



Грамота Александры Сигал / Скриншот

Что не так с каналом "НАШ"

Основателем телеканала НАШ является экс-нардеп Евгений Мураев, известный своей прокремлевской позицией.

На программы "НАШ" часто приглашают пророссийских политиков или экспертов. Кроме того, в эфире систематически раздаются антиукраинские призывы.

В январе 2021 года СБУ обратилась в Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания из-за "НАШ". Дело в том, что в эфире телеканала выступала одиозная экс-депутат Бондаренко, которая отрицала участие в войне на Донбассе вооруженных сил России.

В прошлом году Нацсовет оштрафовал канал на 105 тысяч гривен. Причина – трансляция интервью бывшего премьера Украины Николая Азарова журналисту Дмитрию Гордону. В нем скандальный политик-беглец сделал ряд антиукраинских заявлений о "перевороте", "мятеже" и "фашистах".