Разумков рассказал, почему не поддержал санкции СНБО против Фирташа и Фукса

Дмитрий Разумков заявил, что выступает против санкций Совета по нацбезопасности и обороне в отношении граждан Украины. В то же время считает этот механизм эффективным для иностранных граждан и компаний.

Об этом председатель парламента сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о позиции относительно возможного применения санкций в отношении украинцев.

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Отношение Разумкова к санкциям против украинцев

Все мои позиции, связанные с гражданами Украины, широко известны. Я считаю, что мы должны людей, которые нарушили украинское законодательство, привлекать по украинскому законодательству. Тех, кого можем,

– заявил спикер Рады.

Он уточнил, что они сейчас находятся на территории Украины. По словам Разумкова, есть множество статей, которые можно применить в отношении государственных служащих. В случае необходимости наказания народных депутатов существуют статьи о государственной измене и финансировании терроризма.

В то же время глава парламента отметил: в отношении тех людей или компаний, которые находятся за пределами украинской юрисдикции, санкции являются эффективным механизмом. В законе "О санкциях" четко указано, в отношении кого они применяются.

Разумков не голосовал за санкции против олигархов