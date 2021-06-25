Разумков рассказал, почему не поддержал санкции СНБО против Фирташа и Фукса
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков заявил, что выступает против санкций Совета по нацбезопасности и обороне в отношении граждан Украины. В то же время считает этот механизм эффективным для иностранных граждан и компаний.
Об этом председатель парламента сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о позиции относительно возможного применения санкций в отношении украинцев.
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Отношение Разумкова к санкциям против украинцев
Все мои позиции, связанные с гражданами Украины, широко известны. Я считаю, что мы должны людей, которые нарушили украинское законодательство, привлекать по украинскому законодательству. Тех, кого можем,
– заявил спикер Рады.
Он уточнил, что они сейчас находятся на территории Украины. По словам Разумкова, есть множество статей, которые можно применить в отношении государственных служащих. В случае необходимости наказания народных депутатов существуют статьи о государственной измене и финансировании терроризма.
В то же время глава парламента отметил: в отношении тех людей или компаний, которые находятся за пределами украинской юрисдикции, санкции являются эффективным механизмом. В законе "О санкциях" четко указано, в отношении кого они применяются.
Разумков не голосовал за санкции против олигархов
- Спикер Рады входит в Совет по нацбезопасности и обороне. На голосовании за санкции против медведчуковских телеканалов выступил против, но голосовал за ограничительные меры против самого Виктора Медведчука.
- 18 июня СНБО принял решение о введении санкций против российского бизнесмена Павла Фукса, под ограничения попал и украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
- Разумков и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не поддержали такие решения.