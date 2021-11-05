Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков создает в парламенте межфракционное объединение "Розумна політика". Предварительно известно, что в него войдут ориентировочно 25 нардепов.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-секретарь экс-спикера Ольга Туний. Об этом также 5 ноября рассказал изданию собеседник издания в Верховной Раде.

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Разумков создает свое межфракционное объединение

Источники издания рассказали, что в новое объединение войдут ориентировочно 25 нардепов. Предварительно известно, что это будут политики из "Слуги народа", "Батькивщины" и внефракционные.

Да, это правда. Наконец-то в Раде появится "Розумна політика". Насколько мне известно, документы, скорее всего, уже направили на имя Руслана Стефанчука,

– заявила пресс-секретарь политика.

Она пояснила, что на такой шаг пошли потому, что большинство потенциальных соратников Разумкова являются депутатами-списочниками. Поэтому при выходе из своей фракции они могут потерять мандат.

Предварительно известно, что в объединение Дмитрия Разумкова войдут:

"слуги народа" Нелли Яковлева, Василий Мокан, Артем Дмитрук, Олег Воронько;

бывшая "слуга" Людмила Буймистер;

нардеп от "Батькивщины" Андрей Николаенко.

Кстати, 1 ноября сам Дмитрий Разумков заявил, что после увольнения с должности спикера парламента он готовится к созданию собственной политической силы. Он заверил, что стремится создать партию, чтобы выполнить обещания, которые не выполнили "слуги народа".

Кратко об увольнении Разумкова с должности спикера и его заявления о собственной политсиле

1 ноября Дмитрий Разумков заявил, что идеология партия будет основана на "умном консерватизме". По мнению Разумкова, разумный консерватизм нужен, потому что 40% людей не смогут пройти современные вызовы без помощи государства. С другой стороны, по словам политика, в отношениях с бизнесом власть должна быть более либеральной.

Соответствующие слухи о создании новой политсилы начали распространяться после того, как Дмитрия Разумкова 7 октября 246 народных депутатов отправили в отставку с должности спикера Верховной Рады.

28 октября Разумков подтвердил слухи, что он планирует создать собственную политическую силу. Политик является нардепом, однако фактически не принадлежит ни к одной политсиле, ведь из "Слуги народа" он вышел, когда стал спикером.