У полку Дмитра Разумкова "прибило". До його клубу за інтересами, або ж міжфракційного об'єднання, доєдналася ще одна "слуга народу".

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"Ми говорили, що об'єднання "Розумна політика" збільшуватиметься. Сьогодні до нас уже доєдналась Любов Шпак. Я думаю, що це лише початок нашої спільної роботи", – сказав Разумков.

"Слуга" Шпак не спішить виходити з фракції

За законами всесвіту, я б мала сказати щось типу, якщо десь "прибило", то десь значить "убило". Проте не зовсім так. На відміну від свого колеги, мажоритарника із Запоріжжя Романа Сохи, Любов Шпак не бажає бути чесною. Саме тому не спішить виходити з фракції "Слуга народу".

Хоча могла б, бо вона у такому разі не втратить депутатський мандат при зміні крісел під куполом.

Спробуймо "копнути" ще глибше. Про яку чесність говоримо, коли "розчаровуючись" у "слугах", нардепи ж не гримають дверима Верховної Ради й не йдуть туди, звідки прийшли. Вони залишаються сидіти у своїх зручних кріслах.

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А тепер скажіть, чи обрав би той же 194 округ у Черкасах пані Любов Шпак, якби вона не йшла на хвилі всенародної любові до президента? Навряд чи.



Шпак навряд чи виграла б без фракції "слуг" / Фото з фейсбуку Любові Шпак

Чи зробила пані Любов, делегована черкащанами, за ці 2 роки для них хоч щось? Дуже сумніваюсь. Її ж таки виборці стверджують, що на своєму окрузі та бувала не дуже часто.

Чи зробить вона тепер хоч щось, що змінить ситуацію у наступні 2 роки? Ні.

Я не дарма називаю міжфракційне об'єднання клубом за інтересами. Рішення МФО не обов'язкові до виконання. Вони не мають права голосу. Фінансування теж нема.

Ще й фракція може образитись і виключити пані Любов зі своїх лав, чим позбавить 194 округ додаткових преференцій і фінансування.

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Гроші Ахметова штовхають "слуг" на виключення

Тож заради чого тоді все це? Чиє щось більше у цьому світі, що змусило Шпак поставити все на зеро? Є. Гроші. На особисті потреби. Про те, що Рінат Леонідович Ахметов викуповує депутатів зі "слуг" я вам розповідала.

Те, що відбулося – це продовження війни Ахметова з Володимиром Зеленським. Ахметов посилює війну проти Зеленського. Він демонструє що може виводити окремих депутатів із фракції, хитаючи фракцію. Він руйнуватиме монобільшість. Володимир Фесенко Політолог

Гроші – це не єдине, що може штовхати нардепів на цей крок. Також амбіції. Зараз поясню, що я маю на увазі.

За словами політтехнологів, так вже сталося, що люди автоматично хочуть бути з кращими лідерами і йти за ними.

Разумков став новим "поводирем" довіри

Оскільки рейтинг "слуг" і президента падає, то деякі народні обранці починають шукати нового поводиря. Ним зараз, як не крути, є Дмитро Разумков. Рівень довіри до якого продовжує рости.

Як написав хтось із вас у коментарях, він має вигляд "сина маминої подруги". Той, який завжди, принаймні з її слів, є більш успішним і красивішим за тебе.

Він "і не вашим, і ні нашим". Не з президентом, хоча для свого МФО взяв ті принципи, з якими "слуги" йшли на вибори. Також не в опозиції, тобто тримається поодаль зашкварних ОПЗЖ і "Батьківщини".

Ще чітко зчитує настрої суспільства. Побачив, що люди якось не однозначно сприйняли слова президента про подвійне громадянство. Уже каже, треба розібратися.



Разумков бере до уваги настрої у суспільстві / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Подвійне громадянство не на часі

Щодо подвійного громадянства було багато дискусій. Це не підтримує 50% суспільства. Особисто я вважаю, воно суперечить Конституції. Там написано єдине громадянство.

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Це викликає дискусії. Питання точно не на часі. МФО Разумкова звертатиметься до зашкварного Конституційного Суду за роз'ясненнями.

Хоча по факту нічого ж нового не сталося. Про те, що нас 65 мільйонів президент говорив ще під час своєї інавгураційної промови.

Я звертаюсь до всіх українців у світі. Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтесь. Нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці в Європі, Азії, Північній, Південній Америці, Австралії та Африці,

– відзначив Зеленський.

Тоді Разумкова, який був першим номером партії, це абсолютно влаштовувало. Тепер ні. "У Конституції чітко написано, що громадянство має бути одне", – каже Разумков. Чим вводить нас усіх в оману.

Зауважте! Конституція України не забороняє українцям мати подвійне громадянство. Стаття 4 передбачає, що в Україні діє єдине громадянство, а підстави набуття і припинення визначає закон.

Чи забороняє Конституція подвійне громадянство

Нюанс у тому, що коли ухвалювали Конституцію, то мовилось про те, щоб уникнути подвійного громадянства. Це коли людина одночасно перебуває в громадянстві України та адміністративно-територіальної одиниці на території України. Громадянин України й Автономної Республіки Крим, до прикладу.

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"Ті, хто говорять, що Конституція забороняє подвійне громадянство, просто не зовсім володіють інформацією. З точки зору доктрини, немає перепон, щоб на законодавчому рівні дозволити множинне громадянство", – запевнив ексміністр юстиції Денис Малюська.

Що стосується вже закону "Про громадянство", то він дійсно обмежує множинне громадянство. Передбачає, що людина, яка свідомо отримала, крім українського, ще й громадянство іншої країни, може втратити наше громадянство. Ось цю норму і хоче змінити президент.

Не треба, пане Разумкове, маніпулювати. Я, звісно, розумію, що це роблять винятково заради рейтингу, проте вони штука дуже перемінлива.

Рейтинги далеко не є показником

Он Ігорю Смешку до виборів, які рейтинги малювали, а де він зараз. Там, де й ви на каналах Ріната Ахметова. Відпрацьовує вкладені в нього гроші.



Смешку прогнозували великі рейтинги / Фото "Фокусу"

Або інший приклад. Тій же "Європейській Солідарності" теж подивіться, які цифри малюють КМІСи – 19,8%. Хоча реальних підстав для такого росту, політологи кажуть, немає від слова зовсім. Як і рівня довіри до старих політиків серед населення.

Особисто порадувало мене те, що в імпровізованому опитуванні, яке ми проводили на ютубі 24 каналу у програмі "Бардак", глядачі віддали найбільше голосів за нові обличчя у Раді.

Значить надія у нас ще живе. Головне з цією надію у краще майбутнє не стрибати на старі іржаві граблі.