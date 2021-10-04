Разумков заявил, что регламент не позволяет отправить его в отставку на этой неделе
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков сообщил, что на этой пленарной неделе Рада не может рассмотреть вопрос его отставки. Все из-за регламента работы парламента.
Разумков заверил, что не будет затягивать процесс рассмотрения собственной отставки. В то же время на этой неделе сделать это не удастся, даже если 4 октября придут подписные листки.
Заметьте Разумков с иронией прокомментировал отказ "Слуг народа" от встречи с ним
Физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно,
– заявил Разумков.
Спикер отметил, что всегда придерживается слова. Он подчеркнул, что все произойдет в соответствии с регламентом. Вектор дальнейшего движения определит результат на табло.Заметьте! Заменить Разумкова на посту спикера может Руслан Стефанчук. Сейчас он занимает должность первого вице-спикера. В "Слуге народа" отметили, что Стефанчуку доверяют.
Заберут ли у Разумкова мандат
- Разумков заявил, что по закону у него не могут забрать мандат.
- В то же время спикер не исключает другого варианта развития событий.
- По словам Разумкова, "у нас разное бывает".