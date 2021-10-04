Разумков заявил, что регламент не позволяет отправить его в отставку на этой неделе

Дмитрий Разумков сообщил, что на этой пленарной неделе Рада не может рассмотреть вопрос его отставки. Все из-за регламента работы парламента.

Разумков заверил, что не будет затягивать процесс рассмотрения собственной отставки. В то же время на этой неделе сделать это не удастся, даже если 4 октября придут подписные листки.

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Физически провести аудит Счетной по смете и подготовить отчет главы до конца недели, и раздать его не позднее, чем за два дня до рассмотрения вопроса на заседании Верховной Рады, – невозможно,

– заявил Разумков.

Спикер отметил, что всегда придерживается слова. Он подчеркнул, что все произойдет в соответствии с регламентом. Вектор дальнейшего движения определит результат на табло.

Заберут ли у Разумкова мандат

Разумков заявил, что по закону у него не могут забрать мандат.

В то же время спикер не исключает другого варианта развития событий.

По словам Разумкова, "у нас разное бывает".