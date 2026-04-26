"Россия надломилась": Украина запустила уже необратимые процессы в Кремле

Украина наносит удары по объектам на территории России. Речь идет о военной инфраструктуре и источниках дохода на финансирование войны, в частности, НПЗ. Это повлекло необратимые процессы в Кремле.

Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Каналу мнение, что в России уже произошел определенный надлом. Это демонстрируют настроения внутри страны-агрессора.

Смотрите также Иначе пропустит удар в спину: какой сложный выбор должен сделать Путин

"В России происходит надлом. Это можно видеть по настроениям многих. В частности, элит. Пылает Туапсе. Идут системные удары по территории России. СБУ осуществляют точечные удары по нефтеперекачивающим станциям. Прилетело на Новокуйбышев и так далее", – сказал он.

Что ждет Россию осенью?

Тарас Загородний предположил, что осенью в России может произойти много интересных событий. Если Украина дальше будет уничтожать нефтяную инфраструктуру врага, это будет иметь значительные последствия. Кроме того, в сентябре состоятся выборы в Госдуму, а с 1 октября для россиян увеличивают коммунальные тарифы.

Если к этому времени Украина такими темпами будет выбивать НПЗ, нефтеэкспорт, то смогут ли они так собрать урожай? Там с сельским хозяйством не очень хорошо,

– подчеркнул политтехнолог.

По его словам, это зависит от темпов производства оружия, финансирования этих разработок и атак по территории России.

Интересно, что специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов считает, что Путин теряет контроль над режимом. По его словам, внутренние клановые конфликты в России становятся публичными, что свидетельствует о разрушении системы. Возможно, путинское окружение ищет пути к завершению войны, но сам диктатор к этому не готов.

Почему падает рейтинг Путина?

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в России падают рейтинги Владимира Путина. То есть 24,1% россиян не доверяют так называемому главе Кремля, а 23,3% – не одобряют его работу на посту президента России. Это самый большой антирекорд диктатора с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как пояснил политтехнолог, который сотрудничает с администрацией Путина, снижение поддержки связано с блокировкой Telegram и ограничением мобильного интернета, а также ростом цен и усталостью россиян от войны.

Кроме того, даже пропагандисты критикуют Кремль. Такое недовольство Путиным происходит на фоне увеличения атак Украины по стратегическим объектам в России. Ведь российская власть демонстрирует свою беспомощность.