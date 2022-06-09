Разве так говорили с Гитлером, – Дуда раскритиковал Шольца с Макроном за звонки Путину
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Польский президент Анджей Дуда подверг критике лидеров Германии и Франции за звонки российскому диктатору Владимиру Путину во время войны в Украине. Дуда уверен, что разговоры ни к чему не приведут.
Дуда провел историческую параллель
Дуда заявил, что поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным. Особое внимание польский лидер обратил на канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.
Я не понимаю, что такое унижение России, – Зеленский о словах Макрона
Эти переговоры ни к чему не приводят,
– отметил Дуда.
Он добавил, что эти беседы скорее обладают эффектом "своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине".
Дуда отметил, что за командировку российских сил в Украину ответственен Путин, поддерживаемый командующими войсками.
Польский президент провел историческую параллель и заявил, что немецкому диктатору Адольфу Гитлеру никто не звонил по телефону и не думал о том, как поэтому сохранить лицо.
Разве кто-нибудь во время Второй мировой войны говорил подобным образом с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что этот диктатор должен сохранить лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?
– сказал Дуда и отметил, что не знает подобных политиков.
Шольца и Макрона критикуют из-за звонков Путину
- Лидеры Германии и Франции поддерживают связь с российским президентом. Хотя Макрон долго не звонил Путину, когда во Франции продолжались президентские выборы.
- Недавно французский президент сделал резонансное заявление. Макрон сказал, что Россию не следует унижать сейчас , чтобы впоследствии вывести из изоляции.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко раскритиковал позицию французского президента . Он подчеркнул, что именно Россия унижает себя, и ее следует поставить на место.
- Шольц оправдал свои звонки Путину тем, что пытается донести до российского диктатора, что стратегия нападения на Украину не сработает. По словам немецкого канцлера, он пытается объяснить Путину, что Россия не сможет аннексировать украинскую территорию и навязать свой мир.
- Добавим, что в адрес политиков, поддерживающих связь с Путиным, среди которых Макрон и Шольц, все чаще раздаются критические высказывания. Глава комиссии иностранных дел эстонского парламента Марко Михкельсон заявлял, что звонки Путину – это путь к новой агрессии .
- Также этот вопрос прокомментировала бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте. Она сказала, что разговоры с Путиным – это "звонки террористу" .