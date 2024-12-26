Первыми перенесли войну на территорию России: в ГУР почтили память разведчиков

В рождественский вечер украинская разведка вспомнила о четырех разведчиках, которые одними среди первых перенесли войну на российскую территорию. А также рассказала историю гибели украинских бойцов.

В ГУР уверены, что их истории станут ориентиром для следующих поколений защитников украинской свободы и государственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

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Что известно о разведчиках

В украинской разведке говорят, что разведчики-диверсанты, которые первыми перенесли войну на вражескую территорию, были воинами подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины. Среди них Максим "Непийпиво" Михайлов, Тарас "Тарасий" Карпюк, Юрий "Святоша" Горовец и Богдан "Апполон" Лягов.

Там уверяют, что разведчики были "майдановцами", патриотами и настоящими героями войны за свободу украинской нации. А также добавляют, что они запомнились как "образованные творческие тщеславные вооруженные мужчины".

Лозунг холоднояровцев и воинов УПА стал ориентиром для Максима, Тараса, Богдана, Юрия и всех, кто воевал и сейчас продолжает уничтожать московитов – "Воля Украины или смерть",

– говорят в ГУР.

25 декабря 2022 года разведчики осуществляли глубинный рейд с тайным заданием на территории, подконтрольной России. После столкновения с российскими военными, четверо украинских героев отказались сдаваться в плен и приняли свой последний бой.