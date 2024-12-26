У ГУР впевнені, що їхні історії стануть дороговказом для наступних поколінь захисників української свободи та державності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

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Що відомо про розвідників

В українській розвідці кажуть, що розвідники-диверсанти, які першими перенесли війну на ворожу територію, були воїнами підрозділу "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України. Серед них Максим "Непийпиво" Михайлів, Тарас "Тарасій" Карпюк, Юрій "Святоша" Горовець та Богдан "Апполон" Лягов.

Там запевняють, що розвідники були "майданівцями", патріотами та справжніми героями війни за волю української нації. А також додають, що вони запам'яталися як "освічені творчі гонорові озброєні чоловіки".

Гасло холодноярівців та вояків УПА стало орієнтиром для Максима, Тараса, Богдана, Юрія та усіх, хто воював і зараз продовжує знищувати московитів – "Воля України або смерть",

– кажуть у ГУР.

25 грудня 2022 року розвідники здійснювали здійснювала глибинний рейд з таємним завданням на території, що підконтрольна Росії. Після зіткнення з російськими військовими, четверо українських героїв відмовилися здаватись в полон та прийняли свій останній бій.