Разведданные, которыми прекратили делиться США, касаются только ударов вглубь России, – Sky News

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что США временно прекратили обмениваться разведывательными данными с Украиной. Однако говорится лишь об информации, которую могут использовать для ударов вглубь России, другие данные будут поступать от партнеров и в дальнейшем.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Какие данные не будут поступать от США

Британская журналистка Дебора Гейнс и украинский журналист Азад Сафаров заявили, что США прекращают делиться разведданными с Украиной, которые могут помочь в атаках на территории России. Об этом сообщили источники издания.

В то же время обмен разведывательной информацией полностью не прекратился. Сейчас ограничения только "выборочные", и Украина будет получать некоторые данные. К примеру, и в дальнейшем будут поступать разведданные, которые помогут наносить удары по силам противника на временно оккупированных территориях.