Разведданные для ударов HIMARS Украина не получает уже несколько месяцев, – WP

Разведданные для ударов по территории России ВСУ перестали получать раньше, чем Соединенные Штаты сообщили, что не будут больше предоставлять информацию.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на The Washington Post. Издание узнало от украинских военных, когда прекратилось предоставление информации от разведки.

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Разведданные от США Украина не получает давно

Еще до встречи и ссоры президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа Украина не получала данные от Соединенных Штатов. В частности, такой информации не предоставляли для ударов с HIMARS по российским критическим объектам.

Военные рассказали, что как минимум одно подразделение ВСУ, работающее на HIMARS, не получили никаких координат дальше, чем на 60 километров от линии фронта. То есть бить по территории России из американского оружия оборонцы не могли.

В последние недели эти координаты перестали поступать,

– отметил военнослужащий ВСУ.

Известно, что США временно не будут предоставлять Украине разведывательные данные не только для ударов вглубь России, но и всеми другими. Когда разведка Соединенных Штатов снова будет делиться информацией с ВСУ – неизвестно.

Украина проводит операции в тылу России самостоятельно

Украинская разведка самостоятельно определяет объекты на территории России, планирует операции и наносит удары. Об этом ранее сообщал начальник ГУР Украины Кирилл Буданов. Украинская разведка вместе с военными и до этого проводила спецоперации почти без поддержки международных партнеров.