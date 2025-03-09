Прекращение обмена разведданными от США навредит Украине на поле боя и в защите тыла, – ISW

США прекратили предоставлять разведывательную информацию Украине. Это уже имеет серьезные последствия на поле боя, ведь временные ограничения позволили врагу продвинуться на фронте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

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Как остановка предоставления разведданных повлияла на фронт

Западные и украинские чиновники отметили, что приостановление обмена разведданными со стороны США создает последствия на поле боя. Так, 8 марта издание Time сообщило, что 5 высокопоставленных западных и украинских чиновников и военных офицеров заявили, что приостановление американской разведки в Украине помогло российским войскам продвинуться на поле боя.

Кроме того, украинские защитники не могут использовать "некоторые из своих лучших систем вооружения" из-за остановки обмена разведданными.

Больше всего приостановление предоставления разведданных от США повлияло на ведение операции ВСУ в Курской области. Более того, украинские защитники потеряли способность обнаруживать российские самолеты, приближающиеся к Украине, что ставит под угрозу способность предупреждать гражданское население и военнослужащих о предстоящих российских ударах.

Приостановление военной помощи также имеет свои последствия. Западные СМИ пишут, что американские артиллерийские снаряды могут закончиться уже к маю – июня 2025 года, запасы ракет к ПВО Patriot – "за несколько недель".

Аналитики ISW отметили, что не могут самостоятельно проверить заявления о последствиях приостановления обмена разведывательной информацией между США и Украиной на местах.

Однако, по оценкам ISW, полное прекращение обмена разведывательной информацией с США повредит способности Украины использовать удары большой дальности для эффективности на поле боя и защиты от российских наступательных операций, а также позволит российским войскам интенсифицировать свои беспилотные и ракетные удары по украинскому тылу, что повлияет на миллионы украинских гражданских лиц и на развитие оборонно-промышленной базы Украины,

– говорится в отчете.

Ранее в СМИ сообщили, что США продолжают делиться с Украиной разведданными, которые помогают защитить себя от российских атак, но не предоставляют информации для атак на Россию.