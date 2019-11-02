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      Разведение войск в районе Золотого: ограничения на перемещение отменят 3 ноября

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      Правоохранители патрулируют территорию в районе Золотого
      Правоохранители патрулируют территорию в районе Золотого / lg.npu.gov.ua

      Режим ограничений на перемещение в районе разведения войск в Золотом будет отменен 3 ноября. Поэтому с воскресенья там смогут свободно передвигаться и местные жители, и журналисты, и другие.

      "Завтра здесь можно будет свободно перемещаться – соответственно, все меры выполнять, которые необходимо – как для местного населения, волонтеров, журналистов и других", – сказал на брифинге в Золотом-4 командир оперативно-тактической группировки "Север" генерал Олег Микац, сообщает Интерфакс-Украина.

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      Он добавил, что в этом районе уже 12-й день не было ни одного нарушения режима прекращения огня.

      Разминирование и демонтаж укреплений

      В 12:00 начнется разминирование территории в зоне разведения и демонтаж фортификационных сооружений, которые будут заявлены. В дальнейшем планируют открыть в этом районе автомобильно-пешеходный контрольный пункт въезда-выезда, сообщил руководитель украинской стороны совместного центра по контролю и координации на Донбассе полковник Александр Борщевский.

      СЦКК контролирует ситуацию с помощью 4 видеокамер, обеспечено также круглосуточное дежурство офицеров СЦКК для контроля. Работники также ведут видео- и фотофиксацию.

      Заметим, что 1 ноября в районе Золотого завершился этап зеркального разведение сил и средств с обеих сторон. Наблюдатели ОБСЕ с использованием беспилотников проверили выполнение условий разведения и подтвердили его.

      Какова ситуация в зоне разведения?

      В зоне безопасности в селе Екатериновка, где произошло разведение, 86 домов, в которых живут 150 человек, из них 7 детей. Из этих местных жителей никто не заявлял о намерении покинуть село.

      Сейчас там полиция и районная власть своевременно обеспечивают людей хлебом, дежурит скорая медицинская помощь. Об этом сообщил заместитель штаба Операции Объединенных сил по стратегическим коммуникациям полковник Дмитрий Бородавко.

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      Что известно о разведении войск в Золотом?

      • Разведение сил и средств произошло с обеих сторон – на 1 километр от позиций;
      • представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже подтвердили успешное завершение разведения;
      • военные ВСУ имеют право вновь занять свои позиции в районе Золотого в случае возобновления обстрелов боевиками участков разведения;
      • разведение войск прошло в рамках минских соглашений и является шагом к встрече в нормандском формате;

      Что известно о режиме ограничений на Донбассе?

      28 октября в зоне проведения Операции Объединенных сил начал действовать режим "Желтый". Это означает, что пребывание и перемещение людей в зоне ООС происходит только при наличии документов, осмотре личных вещей и транспорта.

      Военные и полицейские в период действия режима "Желтый" имеют ряд специальных полномочий:

      • проверять документы,
      • в случае отсутствия документов – задерживать людей для установления личности,
      • проводить досмотр личных вещей, транспорта и багажа,
      • беспрепятственно входить на земельные участки и в жилые дома,
      • использовать в служебных целях транспорт и средства связи людей.

      Также действует ряд ограничений для тех, кто не задействован в ООС:

      • ограничение въезда и выезда,
      • получение разрешительных документов,
      • хранение оружия, в том числе холодного и травматического,
      • ограничивается проведение фото - и видеосъемки, а также использование любых радиостанций в транспорте.

      Читайте также: Дату разведения войск в Петровском пересмотрят, – Загороднюк

      карта розведення сил Золоте Петрівське Донбас

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Ситуация в Золотом Оккупированные территории Разведение войск
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