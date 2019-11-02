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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Розведення військ у районі Золотого: обмеження на переміщення скасують 3 листопада

      92 Читать новость на русском
      Правоохоронці патрулюють територію в районі Золотого
      Правоохоронці патрулюють територію в районі Золотого / lg.npu.gov.ua

      Режим обмежень на переміщення в районі розведення військ у Золотому буде скасований 3 листопада. Тож від неділі там зможуть вільно пересуватися і місцеві мешканці, і журналісти, та інші.

      "Від завтра тут можна буде вільно переміщатися – відповідно всі заходи виконувати, які необхідно – як для місцевого населення, волонтерів, журналістів та інших", – сказав на брифінгу в Золотому-4 командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" генерал Олег Мікац, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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      Він додав, що в цьому районі вже 12-й день не було жодного порушення режиму припинення вогню.

      Розмінування і демонтаж укріплень

      О 12:00 розпочнеться розмінування території в зоні розведення і демонтаж фортифікаційних споруд, які будуть заявлені. Надалі планують відкрити в цьому районі автомобільно-пішохідний контрольний пункт в’їзду-виїзду, повідомив керівник української сторони спільного центру з контролю і координації на Донбасі полковник Олександр Борщевський.

      СЦКК контролює ситуацію за допомогою 4 відеокамер, забезпечено також цілодобове чергування офіцерів СЦКК для контролю. Працівники також ведуть відео- та фотофіксацію.

      Зауважимо, що 1 листопада у районі Золотого завершився етап дзеркального розведення сил і засобів з обох сторін. Спостерігачі ОБСЄ з використанням безпілотників перевірили виконання умов розведення та підтвердили його.

      Яка ситуація в зоні розведення?

      У зоні безпеки в селі Катеринівка, де відбулося розведення, є 86 дворів, у яких живуть 150 люде, з них 7 дітей. З цих місцевих жителів ніхто не заявляв про намір покинути село.

      Зараз там поліція і районна влада своєчасно забезпечують людей хлібом, чергує швидка медична допомога. Про це повідомив заступник штабу Операції Об'єднаних сил зі стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко.

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      Що відомо про розведення військ у Золотому?

      • Розведення сил і засобів відбулося з обох сторін – на 1 кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили успішне завершення розведення;
      • військові ЗСУ мають право знову зайняти свої позиції в районі Золотого у разі відновлення обстрілів бойовиками ділянок розведення;
      • розведення військ відбулося у межах мінських угод і є кроком до зустрічі в нормандському форматі;

      Що відомо про режим обмежень на Донбасі?

      28 жовтня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил почав діяти режим "Жовтий". Це означає, що перебування і переміщення людей в зоні ООС відбувається тільки за наявності документів, з оглядом особистих речей і транспорту.

      Військові і поліцейські в період дії режиму "Жовтий" мають низку спеціальних повноважень:

      • перевіряти документи,
      • в разі відсутності документів – затримувати людей для встановлення особи,
      • проводити огляд особистих речей, транспорту і багажу,
      • безперешкодно входити на земельні ділянки і в житлові будинки,
      • використовувати зі службовою метою транспорт і засоби зв'язку людей.

      Також діє низка обмежень для тих, хто не задіяний в ООС:

      • обмеження в'їзду і виїзду,
      • отримання дозвільних документів,
      • зберігання зброї, в тому числі холодної і травматичної,
      • обмежується проведення фото- і відеозйомки, а також використання будь-яких радіостанцій в транспорті.

      Читайте також: Дату розведення військ у Петрівському переглянуть, – Загороднюк

      карта розведення сил Золоте Петрівське Донбас

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Розведення військ Окуповані території Ситуація у Золотому
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