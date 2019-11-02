Розведення військ у районі Золотого: обмеження на переміщення скасують 3 листопада

Режим обмежень на переміщення в районі розведення військ у Золотому буде скасований 3 листопада. Тож від неділі там зможуть вільно пересуватися і місцеві мешканці, і журналісти, та інші.

"Від завтра тут можна буде вільно переміщатися – відповідно всі заходи виконувати, які необхідно – як для місцевого населення, волонтерів, журналістів та інших", – сказав на брифінгу в Золотому-4 командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" генерал Олег Мікац, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Він додав, що в цьому районі вже 12-й день не було жодного порушення режиму припинення вогню.

Розмінування і демонтаж укріплень

О 12:00 розпочнеться розмінування території в зоні розведення і демонтаж фортифікаційних споруд, які будуть заявлені. Надалі планують відкрити в цьому районі автомобільно-пішохідний контрольний пункт в’їзду-виїзду, повідомив керівник української сторони спільного центру з контролю і координації на Донбасі полковник Олександр Борщевський.

СЦКК контролює ситуацію за допомогою 4 відеокамер, забезпечено також цілодобове чергування офіцерів СЦКК для контролю. Працівники також ведуть відео- та фотофіксацію.

Зауважимо, що 1 листопада у районі Золотого завершився етап дзеркального розведення сил і засобів з обох сторін. Спостерігачі ОБСЄ з використанням безпілотників перевірили виконання умов розведення та підтвердили його.

Яка ситуація в зоні розведення?

У зоні безпеки в селі Катеринівка, де відбулося розведення, є 86 дворів, у яких живуть 150 люде, з них 7 дітей. З цих місцевих жителів ніхто не заявляв про намір покинути село.

Зараз там поліція і районна влада своєчасно забезпечують людей хлібом, чергує швидка медична допомога. Про це повідомив заступник штабу Операції Об'єднаних сил зі стратегічних комунікацій полковник Дмитро Бородавко.

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Що відомо про розведення військ у Золотому?

Розведення сил і засобів відбулося з обох сторін – на 1 кілометр від позицій;

представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили успішне завершення розведення;

військові ЗСУ мають право знову зайняти свої позиції в районі Золотого у разі відновлення обстрілів бойовиками ділянок розведення;

розведення військ відбулося у межах мінських угод і є кроком до зустрічі в нормандському форматі;

Що відомо про режим обмежень на Донбасі?

28 жовтня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил почав діяти режим "Жовтий". Це означає, що перебування і переміщення людей в зоні ООС відбувається тільки за наявності документів, з оглядом особистих речей і транспорту.

Військові і поліцейські в період дії режиму "Жовтий" мають низку спеціальних повноважень:

перевіряти документи,

в разі відсутності документів – затримувати людей для встановлення особи,

проводити огляд особистих речей, транспорту і багажу,

безперешкодно входити на земельні ділянки і в житлові будинки,

використовувати зі службовою метою транспорт і засоби зв'язку людей.

Також діє низка обмежень для тих, хто не задіяний в ООС:

обмеження в'їзду і виїзду,

отримання дозвільних документів,

зберігання зброї, в тому числі холодної і травматичної,

обмежується проведення фото- і відеозйомки, а також використання будь-яких радіостанцій в транспорті.

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