Россия за два года потеряла в Украине силы, которые имела в начале вторжения, - разведка Британии

24 февраля 2024, 18:16
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Минобороны Великобритании

Два года назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Во время него агрессорка понесла колоссальные потери.

В новой сводке разведка Великобритании оценила потери россиян за два года полномасштабного вторжения в Украину. Там отметили, что потери превышают количество войск, которые были у России в начале.

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Россия также потеряла немало техники

Разведчики Великобритании отметили, что за два года полномасштабной войны российские потери соответствуют, а во многих случаях и превышают те, что составляли начальную численность войск России.

По данным разведчиков, подтвержденные потери России включают более 2700 танков и 5 тысяч БМП и БТР, одновременно убиты и ранены, вероятно, около 350 тысяч военнослужащих.

В то же время для широкомасштабного вторжения в Украину Россия сначала развернула примерно 130 батальонных тактических групп, в состав которых, вероятно, входило около 1300 танков, более 5 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР) и не менее 100 тысяч человек личного состава.

Россия смогла компенсировать потери с помощью вербовки и мобилизации.

Российские войска в Украине сейчас больше по численности, чем в начале (полномасштабной) войны. Они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и применять стратегию истощения украинских сил,
– говорится в сводке.

Потери врага на 24 февраля 2024 года

За сутки враг потерял 770 солдат. В общем, Россия потеряла 409 тысяч своих бойцов.

Что известно о потерях россиян на фронте

  • танков – 6534 (+8);
  • боевых бронированных машин – 12425 (+15);
  • артиллерийских систем – 9952 (+36);
  • РСЗО – 999 (+0);
  • средств ПВО – 684 (+2);
  • самолетов – 340 (+1);
  • вертолетов – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31);
  • крылатых ракет – 1905 (+2);
  • кораблей/катеров – 25 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28);
  • специальной техники – 1576 (+1).

Автор: Вікторія Кульженко