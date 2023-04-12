Россия создала 3 уровня обороны на Запорожье: разведка Британии рассказала, поможет ли это врагу

Российские силы соорудили три линии обороны вдоль около 120-километрового участка в Запорожье. Однако от оборонных сооружений будет мало пользы без достаточного количества войск и поддержки артиллерии.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии о войне в Украине за 12 апреля. Разведка Британии сообщает, что в последние недели российские силы продолжали строить большие линии обороны в Запорожской области, что, скорее всего, является зоной ответственности Южной группировки сил России.

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Россия считает, что Украина рассматривает удар на Мелитополь

Разведка сообщает, что сейчас уже достроены три линии вдоль примерно 120 километров этого сектора.

Оборонительные линии состоят из первой, с передовыми боевыми позициями, и еще двух зон с почти сплошными, более сложными заграждениями. Они расположены примерно в 10 – 20 километрах позади передовой.

"Россия, скорее всего, приложила немалые усилия для постройки этих оборонительных сооружений, поскольку убеждена, что Украина рассматривает удар на Мелитополь. Эти линии имеют потенциал для того, чтобы быть очень эффективными препятствиями, однако польза от них почти полностью зависит от того, будет ли там достаточно артиллерийской поддержки и личного состава. Пока не понятно, сможет ли Южная группировка войск сейчас обеспечить такие ресурсы", – констатируют в обзоре.

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