Россия находится в более сильной позиции, чем в 2023 и имеет преимущество, – разведка Норвегии

Руководитель военной разведки Норвегии Нильс Андреас Стенсенс рассказал о нынешнем состоянии России. По словам главы норвежского ведомства, страна-агрессор находится в лучшем состоянии чем в 2023 году.

Стенсенс отметил, что Россия адаптируется к санкциям "лучше, чем ожидали". И благодаря этому получает преимущество.

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Руководитель норвежской разведки отметил, что Россия получает военное преимущество в Украине благодаря большему военному резерву. Кроме того, это также происходит благодаря материальной поддержке со стороны Северной Кореи, Ирана и Беларуси.

В то же время, по словам главы ведомства, Китай поставляет стране-агрессору не оружие, а "машины, транспортные средства, электронику и запчасти, которые являются полезными для российской оборонной промышленности".

В этой войне Россия сейчас находится в более сильной позиции, чем год назад, и получает преимущество,

– сказал Стенсенс.

Он также подчеркнул, что Москва может "мобилизовать примерно втрое больше войск, чем Украина". Также руководитель разведки Норвегии отметил, что Россия адаптируется к санкциям "лучше, чем ожидалось", а промышленность страны способна производить достаточно "боеприпасов, боевых машин, беспилотников и ракет".

Напоследок руководитель военной разведки Норвегии сказал, что Украина потребует "существенной" военной помощи Запада, чтобы иметь возможность изменить ситуацию на поле боя.

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