Разведывательные дроны и Gepard для усиления ПВО: Жданов оценил военную помощь от Германии
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли более 30 разведывательных дронов, зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.
К тому же, немецкий концерн Rheinmetall собирается открыть в Украине ремонтный центр по восстановлению немецкой тяжелой техники. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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Есть проблемы с защитой переднего края
Он отметил, что в военный пакет, который нашим защитникам передало правительство Германии, вошли:
- 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- 13 разведывательных дронов Vector;
- 6 зенитных установок Gepard 1 версии А2;
- 15 тысяч боеприпасов для установок Gepard;
- 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;
- 2600 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.
В общей сложности Германия передала нам 33 дрона. Это очень хорошо для нашей аэроразведки и корректировки огня артиллерии,
– подчеркнул Жданов.
Он отметил, что Gepard также нам тоже очень нужны, ведь у нас есть проблемы с защитой переднего края с воздуха – от вражеских вертолетов огневой поддержки и от авиации, которая сбрасывает планирующие бомбы.
Олег Жданов оценил новый пакет военной помощи от правительства Германии: смотрите видео
Танки Leopard будут ремонтировать в Украине
В то же время, немецкий концерн Rheinmetall начал обучение украинских специалистов по ремонту немецкой техники в Украине. В частности, танков Leopard 1, Leopard 2, систем на базе танков Leopard.
Кроме того, через несколько недель Rheinmetall планирует начать ремонтные работы на территории Украины.
"Сейчас ремонтная база для Leopard работает в Польше. Туда уже прибыли первые Leopard 2 на ремонт. И Германия решила, что эффективнее будет разместить такую базу на территории Украины", – отметил военный эксперт.
Характеристики танков Leopard / Инфографика 24 канала
Больше о военной помощи от Германии
Ранее 12 июля правительство Германии передало Украине:
- 3 230 снарядов калибра 155 миллиметров;
- 1 184 дымовых боеприпаса калибра 155 миллиметров;
- 10 станций управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;
- 10 лазерных целеуказателей для IRIS-T SLM;
- 24 192 боеприпаса калибра 40 миллиметров;
- два комплекта запчастей для дронов Vector;
- 5 защищенных автомобилей для защиты границ;
- седельный тягач 8x8 HX81;
- четыре полуприцепа;
- мост для мостоукладчика Biber;
- мостоукладчик Biber.