Разведывательные дроны и Gepard для усиления ПВО: Жданов оценил военную помощь от Германии

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который вошли более 30 разведывательных дронов, зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.

К тому же, немецкий концерн Rheinmetall собирается открыть в Украине ремонтный центр по восстановлению немецкой тяжелой техники. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.

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Есть проблемы с защитой переднего края

Он отметил, что в военный пакет, который нашим защитникам передало правительство Германии, вошли:

20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;

13 разведывательных дронов Vector;

6 зенитных установок Gepard 1 версии А2;

15 тысяч боеприпасов для установок Gepard;

10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206;

2600 тысяч дымовых снарядов калибра 155 миллиметров.

В общей сложности Германия передала нам 33 дрона. Это очень хорошо для нашей аэроразведки и корректировки огня артиллерии,

– подчеркнул Жданов.

Он отметил, что Gepard также нам тоже очень нужны, ведь у нас есть проблемы с защитой переднего края с воздуха – от вражеских вертолетов огневой поддержки и от авиации, которая сбрасывает планирующие бомбы.

Олег Жданов оценил новый пакет военной помощи от правительства Германии: смотрите видео

Танки Leopard будут ремонтировать в Украине

В то же время, немецкий концерн Rheinmetall начал обучение украинских специалистов по ремонту немецкой техники в Украине. В частности, танков Leopard 1, Leopard 2, систем на базе танков Leopard.

Кроме того, через несколько недель Rheinmetall планирует начать ремонтные работы на территории Украины.

"Сейчас ремонтная база для Leopard работает в Польше. Туда уже прибыли первые Leopard 2 на ремонт. И Германия решила, что эффективнее будет разместить такую базу на территории Украины", – отметил военный эксперт.

Генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ремонтный центр немецкой военной техники и, в частности, танков Leopard в Украине должен открыться после летних каникул. Он добавил, что концерн уже начал в Германии подготовку для него специалистов из Украины.

Характеристики танков Leopard / Инфографика 24 канала

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