Не только Як-52: авиаэксперт сказал, как можно бороться с российскими разведывательными дронами

В последнее время Россия использует большое количество разведывательных БПЛА. Это обусловлено тем, что страна-агресор лишена некоторых элементов радиоэлектронной разведки, которая позволяла выявлять определенные объекты на территории Украины.

Говорится об уничтожении Центра космической связи, самолетов А-50 и других систем радиолокации. Эксперт по авиации, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский поделился с 24 Каналом, что поможет уничтожать вражеские разведывательные дроны.

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FPV-дроны, ПВО и не только

Авиационный эксперт отметил, что российские разведывательные дроны малозаметны для классических систем радиолокации. Необходимо создать другие средства, которые будут позволять обнаруживать эти воздушные объекты. В этом направлении происходит активный этап разработки.

Уже неоднократно фиксировались довольно необычные способы борьбы. Речь идет о применении одномоторных самолетов Як-52, они работают в нескольких регионах, в частности Одессе. Человек, который сидит позади пилота, начинает вести огонь по российским разведывательным БПЛА.

Воздушный перехват позволяет работать по воздушным целям с учетом их малой скорости. В экспертной среде уже давно обсуждают использование легкомоторных самолетов Embraer для уничтожения таких летательных объектов. В то же время нужно искать автоматическое решение вроде систем противовоздушной обороны, но с более дешевыми средствами поражения.

Опять-таки активное применение Россией разведывательных БПЛА приводит к тому, что мы не можем использовать дорогие ракеты для уничтожения этих объектов. Нужно искать решения, которые бы удешевили систему поражения, но, чтобы она работала в автоматическом режиме,

– отметил Анатолий Храпчинский.

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Уже есть решение по применения FPV-дронов, которые будут сбивать разведывательные беспилотники России. Однако, едва ли не одним из лучших вариантов останутся легкомоторные самолеты Embraer. Если бы Украина имела хотя бы эскадрилью таких средств, было бы гораздо легче справляться с вражескими объектами.

Напомним, что с помощью разведывательных БПЛА оккупационные войска России смогли узнать, что украинские Су-27 стоят на аэродроме под Миргородом и нанесли по ним удар кассетной баллистической ракетой.