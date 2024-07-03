Мовиться про знищення Центру космічного зв'язку, літаків А-50 та інших систем радіолокації. Експерт з авіації, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський поділився з 24 Каналом, що допоможе знищувати ворожі розвідувальні дрони.

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FPV-дрони, ППО і не тільки

Авіаційний експерт зазначив, що російські розвідувальні дрони малопомітні для класичних систем радіолокації. Необхідно створити інші засоби, які дозволятимуть виявляти ці повітряні об'єкти. У цьому напрямку відбувається активний етап розробки.

Уже неодноразово фіксувалися доволі незвичні способи боротьби. Мовиться про застосування одномоторних літаків Як-52, вони працюють у кількох регіонах, зокрема Одесі. Людина, яка сидить позаду пілота, починає вести вогонь по російських розвідувальних БпЛА.

Повітряне перехоплення дозволяє працювати по повітряних цілях з урахуванням їхньої малої швидкості. В експертному середовищі уже давно обговорюють використання легкомоторних літаків Embraer для знищення таких літальних об'єктів. Водночас потрібно шукати автоматичне рішення на кшталт систем протиповітряної оборони, але з дешевшими засобами ураження.

Знову-таки активне застосування Росією розвідувальних БпЛА призводить до того, що ми не можемо використовувати дорогі ракети для знищення цих об'єктів. Потрібно шукати рішення, які б здешевили систему ураження, але, щоб вона працювала в автоматичному режимі,

– зазначив Анатолій Храпчинський.

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Уже є рішення щодо застосування FPV-дронів, які збиватимуть розвідувальні безпілотники Росії. Однак, чи не одним з найкращих варіантів залишаться легкомоторні літаки Embraer. Якби Україна мала хоча б ескадрилью таких засобів, було б набагато легше справлятися з ворожими об'єктами.

Нагадаємо, що за допомогою розвідувальних БпЛА окупаційні війська Росії змогли дізнатися, що українські Су-27 стоять на аеродромі під Миргородом та завдали по них удару касетною балістичною ракетою.