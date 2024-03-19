"Нет на столе переговоров": главы МИД Дании и Литвы об отправке западных войск в Украину

Вероятность привлечения западных войск в Украину пока маловероятна и на это есть ряд причин. В частности, союзники не имеют общего видения на этот счет, а также они не готовы вступать в открытый конфликт с Россией.

Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении западных войск на поле боя в Украине. Детали – в эксклюзивном комментарии 24 Канала.

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По словам министра иностранных дел, пока никаких переговоров по отправке войск не ведется. Расмуссен говорит, что Евросоюз не находится в открытом конфликте с Россией.

"Мы понимаем, что вы, украинцы, на самом деле боретесь в нашей войне, но солдаты на фронте – этого совсем нет на столе переговоров", – сказал министр.

Союзники не придут к консенсусу

Кроме того, идею введения западных войск в Украину прокомментировал 24 Каналу и глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, союзники не смогут об этом договориться.

По словам Ландсбергиса, опыт показывает, что европейские лидеры часто не могут прийти к согласию по другим вопросам. Поэтому, по мнению литовского министра, такое развитие событий маловероятно.

"Мы не в состоянии договориться по менее чувствительным вопросам поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то подобном", – сказал он.

Габриелюс Ландсбергис добавил, что Литва готова рассмотреть все варианты и стать частью коалиций, которые помогут получить Киеву победу.

Почему заговорили о возможном привлечении западных войск