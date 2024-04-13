Развитие ОПК Украины со временем может позволить поддерживать защиту от России без Запада, – ISW

Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что развитие оборонно-промышленной базы Украины (ОПБ) со временем позволит Украине поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности нацбезопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи.

Аналитики вспомнили, что украинские военные чиновники говорили о намерении расширить ОПК Украины внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного вторжения России.

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Что говорят в ISW о защите Украины

В ISW отметили, что министр обороны Украины Рустем Умеров назвал приоритет на 2024 год. Это увеличение внутреннего производства оружия и военной техники в нашей стране.

В свою очередь, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер объяснял, что:

краткосрочное и среднесрочное предоставление Украине западных средств противовоздушной обороны станет критическим элементом способности Украины поддерживать свою оборонную промышленность;

украинская оборонная промышленность увеличит производство вооружений в Украине, уменьшит зависимость Киева от западной помощи и особенно от помощи США Украине в долгосрочной перспективе.

Владимир Зеленский объяснял, что Украина не может компенсировать отсутствие достаточного количества систем ПВО. Президент говорил, что только системы противовоздушной обороны, предоставленные Западом, а именно системы Patriot, позволяют Украине защищаться от усиленных российских атак.

США не нужно будет присылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности до бесконечности, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал. Но предоставление систем ПВО и ракет Украине имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетическую инфраструктуру и свою оборонную промышленность от российских ударов,

– подытожили аналитики.

Зеленский говорил, сколько систем ПВО надо Украине