Развитие ОПК Украины со временем может позволить поддерживать защиту от России без Запада, – ISW
Источник:ISW
Аналитики американского Института изучения войны рассказали, что развитие оборонно-промышленной базы Украины (ОПБ) со временем позволит Украине поддерживать свою оборону против России и удовлетворять долгосрочные потребности нацбезопасности со значительным сокращением иностранной военной помощи.
Аналитики вспомнили, что украинские военные чиновники говорили о намерении расширить ОПК Украины внутри страны и за рубежом с начала полномасштабного вторжения России.
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Что говорят в ISW о защите Украины
В ISW отметили, что министр обороны Украины Рустем Умеров назвал приоритет на 2024 год. Это увеличение внутреннего производства оружия и военной техники в нашей стране.
В свою очередь, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер объяснял, что:
- краткосрочное и среднесрочное предоставление Украине западных средств противовоздушной обороны станет критическим элементом способности Украины поддерживать свою оборонную промышленность;
- украинская оборонная промышленность увеличит производство вооружений в Украине, уменьшит зависимость Киева от западной помощи и особенно от помощи США Украине в долгосрочной перспективе.
Владимир Зеленский объяснял, что Украина не может компенсировать отсутствие достаточного количества систем ПВО. Президент говорил, что только системы противовоздушной обороны, предоставленные Западом, а именно системы Patriot, позволяют Украине защищаться от усиленных российских атак.
США не нужно будет присылать Украине большие пакеты помощи в сфере безопасности до бесконечности, если Украина сможет достаточно расширить свой оборонно-промышленный потенциал. Но предоставление систем ПВО и ракет Украине имеет решающее значение для способности Украины защитить свою энергетическую инфраструктуру и свою оборонную промышленность от российских ударов,
– подытожили аналитики.
Зеленский говорил, сколько систем ПВО надо Украине
- Владимир Зеленский объяснял, что нам для того, чтобы закрыть Украину полностью, желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в мире есть свободные 100 батарей Patriot. Министр попросил для Украины семь из них.
- Министр иностранных дел Украины уже 12 апреля заявил, что Украина ведет переговоры относительно двух батарей Patriot и одной батареи SAMP/T. По словам Кулебы, если бы была сейчас готовность стран, где они расположены, их нам передать, то это был бы вопрос недели.