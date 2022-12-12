Разыскивают корректировщиков артиллерии ВСУ: как россияне давят на жителей Херсонщины

На временно оккупированных территориях Херсонщины очень сложная гуманитарная ситуация. Россияне оказывают серьезное давление на украинцев.

Оккупанты применяют разного рода фильтрационные мероприятия. Об этом 24 канала сказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

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Маразм продолжается

По словам главы Херсонского облсовета, военные государства-агрессора ищут людей, которые корректируют огонь, сотрудничают с ВСУ и СБУ. "Это происходит на постоянной основе", – подчеркнул Соболевский.

Кроме того, добавляет он, россияне пытаются продолжать политику принудительной паспортизации наших людей. Речь идет, в частности, и о депортации из определенных общин.

Они оказывают огромное психологическое давление на людей, чтобы они выезжали из тех населенных пунктов, где их пребывание неудобно. В первую очередь там, где размещены военные склады, и они не хотят, чтобы корректировали огонь,

– заметил Соболевский.

Более того, оккупанты продолжают свою мантру "Россия здесь навсегда". Как отмечает глава Херсонского областного совета, до конца года они хотят полностью запретить использование гривны. А также – проводят безумные конкурсы на "лидера общества", который должен развивать российскую Херсонщину.

"Это такое. Главное, чтобы наших людей не цепляло. А вообще они этот маразм продолжают", – подытожил Соболевский.

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