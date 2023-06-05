Не снимают с фронта, – Жданов сказал, кого россияне гонят в Шебекино

5 июня 2023, 18:17
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Россия решила перебросить срочников в Белгородскую область, где проводят операции российские добровольцы. Также оккупанты туда привлекли курсантов.

Об этом в своем стриме, ссылаясь на разведданные, заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что это срочники, которые служили в воинских частях. Ранее Жданов сообщал, что 200 российских курсантов с военных училищ бросили на "усиление" и записали им это как "стажировку".

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"Это последний резерв генерального штаба России. Насчитывается около 100 тысяч срочников, которых может привлечь генштаб России в войне против Украины", – подчеркнул Жданов.

Кого и почему россияне перекидывают в Белгородскую область: смотрите видео

Он отметил, что страна-агрессор не снимает свои войска с линии фронта и временно оккупированных территорий Украины.

А благодаря этим курсантам и срочникам (хочет – 24 Канал) решить проблему Шебекино,
– сказал военный эксперт.

Что происходит на Белгородщине

  • Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" продолжают свой рейд по территории Белгородской области России. Они заявили, что начали "второй этап" операции.
  • Российские добровольцы ведут бои с российской армией вблизи Шебекино. Их показали на видео.
  • Ранее британская разведка сообщала, что у российского диктатора дилемма – усиливать приграничные территории страны-агрессора или укреплять позиции на оккупированных территориях Украины.
  • О готовности оборонять Белгородщину заявили глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров. Мол, для этого только нужен приказ бункерного деда Владимира Путина.
  • В Институте изучения войны отметили, что в Кремле еще не решили, как реагировать на рейды российских добровольцев в Белгородской области.
Автор: Аліна Бурцева