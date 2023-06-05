Не снимают с фронта, – Жданов сказал, кого россияне гонят в Шебекино

Россия решила перебросить срочников в Белгородскую область, где проводят операции российские добровольцы. Также оккупанты туда привлекли курсантов.

Об этом в своем стриме, ссылаясь на разведданные, заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что это срочники, которые служили в воинских частях. Ранее Жданов сообщал, что 200 российских курсантов с военных училищ бросили на "усиление" и записали им это как "стажировку".

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"Это последний резерв генерального штаба России. Насчитывается около 100 тысяч срочников, которых может привлечь генштаб России в войне против Украины", – подчеркнул Жданов.

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Он отметил, что страна-агрессор не снимает свои войска с линии фронта и временно оккупированных территорий Украины.

А благодаря этим курсантам и срочникам (хочет – 24 Канал) решить проблему Шебекино,

– сказал военный эксперт.

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