Российские добровольцы провели успешную операцию по "освобождению" территории Белгородской области. Для этого они должны были брать отпуск в Вооруженных Силах Украины, где служат с начала полномасштабного вторжения России.

Поскольку в РДК и "Свободе России" служат исключительно граждане России, они имеют право поехать к себе на родину. Цель этой поездки – не имеет значения для украинского военного командования.

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Российские добровольцы "освобождали" Белгородскую область, находясь в отпуске

Представитель политического центра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский рассказал, что РДК и легион "Свобода России" являются частью иностранного легиона, входящего в ВСУ. Поэтому, когда повстанцы находятся в нашей стране, должны подчиняться военному руководству Украины.

Когда они пересекают границу, берут освобождение и уезжают в отпуск в Россию. И чем они занимаются, это их внутрироссийское дело,

– отметил Барановский.

Он также добавил, что никто не может запретить гражданам России "уйти к себе домой". Однако когда российские добровольцы возвращаются в Украину, то снова становятся частью легиона.

Недавно РДК опубликовали новое видео из Белгородской области