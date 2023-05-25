Освободили со службы в ВСУ: российские добровольцы брали отпуска на время рейда на Белгородщину
Источник:"Радио Свобода"
Российские добровольцы провели успешную операцию по "освобождению" территории Белгородской области. Для этого они должны были брать отпуск в Вооруженных Силах Украины, где служат с начала полномасштабного вторжения России.
Поскольку в РДК и "Свободе России" служат исключительно граждане России, они имеют право поехать к себе на родину. Цель этой поездки – не имеет значения для украинского военного командования.
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Российские добровольцы "освобождали" Белгородскую область, находясь в отпуске
Представитель политического центра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский рассказал, что РДК и легион "Свобода России" являются частью иностранного легиона, входящего в ВСУ. Поэтому, когда повстанцы находятся в нашей стране, должны подчиняться военному руководству Украины.
Когда они пересекают границу, берут освобождение и уезжают в отпуск в Россию. И чем они занимаются, это их внутрироссийское дело,
– отметил Барановский.
Он также добавил, что никто не может запретить гражданам России "уйти к себе домой". Однако когда российские добровольцы возвращаются в Украину, то снова становятся частью легиона.
Недавно РДК опубликовали новое видео из Белгородской области
- Русский добровольческий корпус 25 мая выложили в сеть видеодоказательство своего пребывание в Глотово Белгородской области. В военном формировании отметили, что это их очередная мера на территорию России.
- На этом видео были сняты два бойца РДК, одним из которых оказался командир военного формирования Денис Никитин с позывным "Вайт Рекс". Он рассказал, что российских повстанцев следует ждать "во всех регионах России".
- Несмотря на это, сами российские добровольцы не уточнили, находятся ли они в очередной раз в Глотово с рейдом, записали ли это видео во время недавнего "освобождения" Белгородской области. Проверить это достаточно сложно.
- Кроме этого, российские повстанцы 24 мая показали свои боевые трофеи из Белгородской области. Командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин рассказал, что во время рейда удалось забрать из КПП Грайворон БТР 82, документы и одного пленника.