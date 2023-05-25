Оскільки в РДК та "Свободі Росії" служать виключно громадяни Росії, то вони мають право поїхати до себе на батьківщину. Мета цієї поїздки – не має жодного значення для українського військового командування.

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Російські добровольці "звільняли" Бєлгородщину, перебуваючи у відпустці

Представник політичного центру російської збройної опозиції Олексій Барановський розповів, що РДК та легіон "Свобода Росії" є частиною іноземного легіону, що входить до ЗСУ. Тому, коли повстанці перебувають в нашій країні, то мають підпорядковуватися військовому керівництву України.

Коли вони перетинають кордон, то беруть звільнення та їдуть у відпустку в Росію. І чим вони займаються, це їхня внутрішньоросійська справа,

– зазначив Барановський.

Він також додав, що ніхто не може заборонити громадянам Росії "піти до себе додому". Однак, коли російські добровольці повертаються в Україну, то знову стають частиною легіону.

Нещодавно РДК опублікували нове відео з Бєлгородської області