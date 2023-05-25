Оскільки в РДК та "Свободі Росії" служать виключно громадяни Росії, то вони мають право поїхати до себе на батьківщину. Мета цієї поїздки – не має жодного значення для українського військового командування.
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Російські добровольці "звільняли" Бєлгородщину, перебуваючи у відпустці
Представник політичного центру російської збройної опозиції Олексій Барановський розповів, що РДК та легіон "Свобода Росії" є частиною іноземного легіону, що входить до ЗСУ. Тому, коли повстанці перебувають в нашій країні, то мають підпорядковуватися військовому керівництву України.
Коли вони перетинають кордон, то беруть звільнення та їдуть у відпустку в Росію. І чим вони займаються, це їхня внутрішньоросійська справа,
– зазначив Барановський.
Він також додав, що ніхто не може заборонити громадянам Росії "піти до себе додому". Однак, коли російські добровольці повертаються в Україну, то знову стають частиною легіону.
Нещодавно РДК опублікували нове відео з Бєлгородської області
- Російський добровольчий корпус 25 травня виклали в мережу відеодоказ свого перебування у Глотовому Бєлгородської області. У військовому формуванні зазначили, що це їхній черговий захід на територію Росії.
- На цьому відео зафільмували двох бійців РДК, одним з яких виявився командир військового формування Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс". Він розповів, що російських повстанців варто чекати "у всіх регіонах Росії".
- Попри це, самі російські добровольці не уточнили, чи вони вчергове перебувають у Глотовому з рейдом, чи записали це відео під час нещодавнього "звільнення" Бєлгородської області. Перевірити це наразі доволі складно.
- Крім цього, російські повстанці 24 травня показали свої бойові трофеї з Бєлгородської області. Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін розповів, що під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи й одного полоненого.