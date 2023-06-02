Идет бой: РДК показали видео с "родных просторов", а "Легион Свободы" – свой танк на Белгородщине
Источник:"Свобода России"
Российские добровольцы РДК и легион "Свобода России" продолжают рейд на территории Белгородской области. Утром 2 июня бойцы опубликовали новые кадры своей операции.
Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" 1 июня сообщили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородщины. В настоящее время бойцы проводят рейд вблизи села Новая Таволжанка Шебекинского района.
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"Доброе утро из нашей Родины"
Российские добровольцы обнародовали несколько кадров по рейду на территории Белгородщины. В частности, бойцы РДК опубликовали кадры, как добровольцы едут по "родным просторам" на боевой бронированной машине.
Бойцы РДК в Белгородской области: смотрите видео
Легион "Свобода России" сообщил, что сейчас идут бои в селе Новая Таволжанка. В сети они опубликовали фотографию танка с бело-сине-белым флагом "Свободной России".
Доброе утро из нашей Родины! Продолжаем борьбу!
– подписали фотографию бойцы.
Танк добровольцев в селе Новая Таволжанка / Фото "Свобода России"
Момент боя легионеров в Новой Таволжанке также был опубликован в сети.
Бой легиона "Свобода России": смотрите видео
На Белгородщине было "тревожно": что известно о рейде 1 июня
- В четверг, 1 июня, бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" сообщили, что начали "второй этап" операции на территории Белгородской области. Пропагандисты сообщили, что якобы на границе произошло танковое сражение.
- В панике российское МВД объявило план "Крепость". Он предусматривает особое состояние сотрудников правоохранительных органов. Его применяют, чтобы предотвратить захват объектов органов внутренних дел и войск.
- Однако план МВД провалился. Добровольцы сообщили, что "накрыли" правоохранителей из РСЗО "Град", когда те были в здании МВД в Шебекино. В РДК отметили, что помогли им в этом местные жители.
- После обстрела здания МВД возник масштабный пожар. В Шебекино началась настоящая паника, а разные учреждения начали курить документацию прямо посреди улиц города.
- Возник пожар и на заводе "Монокристалл" и в многоэтажке в Шебекино. Пропагандисты заявили, что возгорание произошло якобы в результате обстрела.