Российские родители жалуются: почти сотню детей из Шебекино переселили в ужасающие условия
После начала рейда РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области детей из приграничных населенных пунктов, в том числе и Шебекино, начали срочно переселять в "летние лагеря". Но родители условиями в этих заведениях остались недовольны.
Родители детей из российского города Шебекино, на подступах к которому ведут бои добровольцы из РДК, начали жаловаться на условия интерната, в который поселили их детей. Власти Бедгородщины только разводят руками, передает 24 Канал.
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Что известно об интернате, где поселили российских детей
Переселили 90 детей из Шебекино в реабилитационный центр в Калуге. По словам родителей, школьники не могут там даже помыться, а в столовой с потолка обваливается штукатурка. На жалобы родителей в дирекции интерната "Доброта" ответили, что поселяли всех экстренно, так что подготовиться не могли.
Где расположен интернат, куда поселили детей
Детям уплатили дорогу, питание. Детей разделили на 3 группы. И нашу группу отправили в интернат вместо обещанного лагеря. С ужасающими условиями. Дети сутки ехали в поезде и даже не могут помыться. По коридорам страшно ходить,
– рассказали родители российских детей.
Условия интерната в Калуге / Фото из соцсетей
Больше всего шебекинцев возмутило то, что других детей заселили в нормальные условия, в настоящие летние лагеря, тогда как их дети вынуждены жить в реабилитационном центре с советским ремонтом.
"Дети из приграничья уже и так настрадались", – цинично заявили родители.
Рейд добровольцев на Белгородщину: последние новости
- Добровольцы из РДК и легиона "Свобода России" 1 июня начали новый рейд в Белгородской области. Их военные зашли в Новую Таволжанку, а бои ведутся уже в пригороде Шебекино.
- В ходе боевых действий добровольцам удалось захватить нескольких российских пленных. В качестве "жеста доброй воли" они согласились отдать двух оккупантов, если только губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков согласится встретиться с военными и обсудить "будущее России".
- Губернатор на встречу не явился, а в своем видеообращении еще и заявил, что бойцы РДК убили российских солдат, поэтому смысла идти на встречу нет. Это оказалось неправдой – впоследствии добровольцы записали еще одно видеообращение, на котором показали пленных россиян.