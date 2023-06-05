Российские родители жалуются: почти сотню детей из Шебекино переселили в ужасающие условия

После начала рейда РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области детей из приграничных населенных пунктов, в том числе и Шебекино, начали срочно переселять в "летние лагеря". Но родители условиями в этих заведениях остались недовольны.

Родители детей из российского города Шебекино, на подступах к которому ведут бои добровольцы из РДК, начали жаловаться на условия интерната, в который поселили их детей. Власти Бедгородщины только разводят руками, передает 24 Канал.

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Что известно об интернате, где поселили российских детей

Переселили 90 детей из Шебекино в реабилитационный центр в Калуге. По словам родителей, школьники не могут там даже помыться, а в столовой с потолка обваливается штукатурка. На жалобы родителей в дирекции интерната "Доброта" ответили, что поселяли всех экстренно, так что подготовиться не могли.

Где расположен интернат, куда поселили детей

Детям уплатили дорогу, питание. Детей разделили на 3 группы. И нашу группу отправили в интернат вместо обещанного лагеря. С ужасающими условиями. Дети сутки ехали в поезде и даже не могут помыться. По коридорам страшно ходить,

– рассказали родители российских детей.

Условия интерната в Калуге / Фото из соцсетей

Больше всего шебекинцев возмутило то, что других детей заселили в нормальные условия, в настоящие летние лагеря, тогда как их дети вынуждены жить в реабилитационном центре с советским ремонтом.

"Дети из приграничья уже и так настрадались", – цинично заявили родители.

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