Бойцы Российского добровольческого корпуса за несколько дней рейда на территории Белгородской области добились значительно большего успеха, чем вагнеровцы за 10 месяцев под Бахмутом. Добровольцы обнародовали мощный отчет своей работы.

Российские добровольцы проводили спецоперацию несколько дней на территории Белгородской области. За это время они "освободили" около 42 квадратных километров на границе, "затрофеили" оружие и даже захватили пленных.

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РДК опубликовал видеоотчет рейда

Видео началось с мощной речи командира РДК с позывным "Уайт Рекс". В канун рейда на территории Белгородской области он мощно обратился к бойцам корпуса.

Завтра РДК нападает на Российскую Федерацию, так что пожелайте нам успеха! – мотивировал добровольцев командир.

В небольшом отчете об операции добровольцы подчеркнули, что через несколько дней они смогли взять под контроль территорию, которая больше площади чем весь Бахмут. Кроме того, бойцы РДК "затрофеили" российский БТР, стрелковое оружие, получили секретную документацию и взяли пленника.

"Пока это только проба наших сил, хотя во время таких "упражнений" мы смогли похитить новый БТР 82А! Дальше больше! Слава РДК!" – подписали видео добровольцы.

Видеоотчет операции на территории Белгородской области / Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

Как добровольцы "отжимали" вражеский БТР

Официально добровольцы корпуса заявили, что по большой технике "затрофеили" один БТР 82. Боец с позывным "Фортуна" признался, что захватить российскую технику удалось именно ему.

По его словам, процесс "отжима" техники у захватчиков не был трудным. Добровольцы нашли его в специальном ангаре, где путинская армия разместила много техники.

"Садишься в БТР, включаешь массу, заводишь, едешь и все", - рассказал "Фортуна".

Легион "Свобода России" вербует тысячи россиян

Представитель легиона "Свобода России" с позывным "Цезарем" в интервью британскому изданию заявил, что сейчас вербуют тысячи россиян, чтобы в будущем штурмовать Москву и Кремль. По его словам, у добровольцев есть немало планов различных операций, которые будут воплощать в будущем.

Добровольцы, как утверждает "Цезарь", имеют немало вооружений, среди которых минометы, бронемашины, ПЗРК "Стингер", переносные противотанковые системы и высокоэффективное разведывательное подразделение беспилотников. Все это будет использоваться в будущих спецоперациях на территории России, чтобы создать плацдарм для атаки на Москву.

"Цезарь" заявил, что события в Белгородской области – это лишь часть крупной кампании. Сейчас идет активная вербовка новых бойцов, которые будут участвовать в новых операциях и бороться с путинским режимом.