В РДК отметили, что БТР это единственный трофей, который они забрали из России "официально" Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала.

Смотрите также Пограничники скрываются позади: СМИ раскрыли, кто действительно защищает Белгородскую область

Российский повстанец высказался по поводу захвата БТР

Представитель Российского добровольческого корпуса с позывным "Фортуна" рассказал, что ему удалось захватить вражеский бронетранспортер. По его словам, сам процесс "отжимания" техники у захватчиков не был тяжелым.

Садишься в БТР, включаешь массу, заводишь, едешь и все,

– отметил доброволец.

К тому же он отметил, что этот бронетранспортер оккупанты не покинули. Русские повстанцы взяли его в специальном ангаре, где было много техники путинской армии.

РДК привез в Украину БТР 82 / Фото Анны Черненко

Несмотря на то, что во время своего "освобождения" добровольцы затрофеили много вражеского оружия, Фортуна отметил, что в Украину им удалось привезти только этот БТР.

РДК во время "освобождения" Белгородской области затрофеили бронетранспортер захватчиков / Видео Анны Черненко

Обратите внимание! БТР-82 – глубокая модернизация бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер получил новую башню с 30-миллиметровой пушкой 2А72. Разработан и производится на АО "Арзамасский машиностроительный завод" в России.

Российские повстанцы "освобождали" Белгородскую область от путинской армии: что известно