У РДК зазначили, що БТР це єдиний трофей, який вони забрали з Росії "офіційно". Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Російський повстанець висловився щодо захоплення БТР

Представник Російського добровольчого корпусу з позивним "Фортуна" розповів, що йому вдалося захопити ворожий бронетранспортер. За його словами, сам процес "віджимання" техніки в загарбників не був важким.

Сідаєш в БТР, вмикаєш масу, заводиш, їдеш і все,

– зазначив доброволець.

До того ж він зазначив, що цей бронетранспортер окупанти не покинули. Російські повстанці взяли його у спеціальному ангарі, де було багато техніки путінської армії.

РДК привіз в Україну БТР 82 / Фото Анни Черненко

Попри те, що під час свого "звільнення" добровольці затрофеїли багато ворожої зброї, "Фортуна" зазначив, що в Україну їм вдалося привезти лише цей БТР.

РДК під час "звільнення" Бєлгородської області затрофеїли бронетранспортер загарбників / Відео Анни Черненко

Зверніть увагу! БТР-82 – глибока російська модернізація бронетранспортера БТР-80. Бронетранспортер отримав нову башту з 30 міліметровою гарматою 2А72. Розроблений і виробляється на АТ "Арзамаський машинобудівний завод" у Росії.

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