Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко подчеркнул, что война продолжается. И сейчас находятся новые средства и подходы к ее ведению. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Должны постоянно ощущать давление

Враг продолжает обстреливать территорию Украины, в частности, в приграничных областях. Но украинские силы обороны должны искать новые пути, чтобы влиять на территорию России, военные объекты оккупантов. И они постоянно должны ощущать это давление.

Необходимо постоянно проводить анализ событий, деятельность организации и структур внутри России. Для того, чтобы понять, на пользу ли это нашей борьбе и победе. Если это так, то эти действия нужно поддерживать, наращивать усилия на этих направлениях и на поисках новых путей. И это мы сейчас видим,

– подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, произошедшие накануне события в Белгородской области будут повторяться в новых местах. И в любом случае врагу не будет спокойно. И это шаг за шагом будет нас приближать к победе.

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Враг будет вынужден на это реагировать

Действия РДК и легиона "Свобода России", борющиеся за свободу своей родины, могут проявляться в том, что в России в большом количестве падают самолеты и вертолеты.

Россияне будут вынуждены на это реагировать. Сейчас Украина располагает ракетами, которые могут достигать врага в оперативной глубине. Россиянам придется отводить в 200 километрах базы, логистические пути, пункты управления и т.д.

– заметил он.

В то же время Романенко призвал недооценивать врага. Он готовится к нашим контрнаступательным действиям. Формирует дополнительный корпус, две дивизии, полк морской пехоты, воздушную группировку "Шторм". Также увеличил на треть по сравнению с прошлым годом выпуск современных крылатых ракет.

"Все это нужно учитывать украинским силам в текущих и будущих действиях", - отметил военный эксперт.

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