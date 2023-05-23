Військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко наголосив, що війна продовжується. І зараз знаходяться нові засоби та підходи до її ведення. Про це він розповів 24 Каналу.

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Мають постійно відчувати тиск

Ворог продовжує обстрілювати територію України зокрема в прикордонних областях. Але українські сили оборони мають шукати нові шляхи для того, щоб впливати на територію Росії, воєнні об'єкти окупантів. І вони постійно мають відчувати цей тиск.

Потрібно весь час проводити аналіз обставин, дії організації та структур всередині Росії. Для того, щоб зрозуміти, чи це на користь нашій боротьбі та перемозі. Якщо це так, то потрібно ці дії підтримувати, нарощувати зусилля на цих напрямках та на пошуках нових шляхів. І це ми зараз бачимо,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, події, які відбулись напередодні в Бєлгородській області, будуть повторюватись в нових місцях. І в будь-якому разі ворогу не буде спокійно. І це крок за кроком буде нас наближати до перемоги.

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Ворог буде вимушений на це реагувати

Дії РДК і легіону "Свобода Росії", які борються за свободу своєї батьківщини, можуть проявлятися зокрема в тому, що в Росії у великій кількості падають літаки та гелікоптери.

Росіяни будуть вимушені на це реагувати. Зараз Україна має на озброєнні ракети, які можуть досягати ворога в оперативній глибині. Росіянам доведеться відводити за 200 кілометрів бази, логістичні шляхи, пункти керування тощо,

– зауважив він.

Водночас Романенко закликав не недооцінювати ворога. Він готується до наших контрнаступальних дій. Формує додатковий корпус, 2 дивізії, полк морської піхоти, повітряне угруповання "Шторм". Також збільшив на третину порівняно з минулим роком випуск сучасних крилатих ракет.

"Все це потрібно враховувати українським силам в поточних та в майбутніх діях", – зазначив військовий експерт.

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