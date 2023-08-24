РДК зовут вагнеровцев перейти на их сторону и вместе пойти на Москву

23 августа в авиакатастрофе разбился Евгений Пригожин. В РДК решили воспользоваться моментом и обратились к вагнеровцам. Их призывают присоединиться и вместе двинуться на Москву.

Военные, входящие в Российский добровольческий корпус, обратились к бойцам ЧВК "Вагнера". В частности, к тем, для которых "слова верность и честь еще имеют смысл и значение".

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Призывают сообща пойти на Москву

Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти России, очевидно для каждого,

– подчеркивают в РДК.

Следовательно, они предлагают наемникам сделать выбор:

"встать в стойло" минобороны России, чтобы служить убийцам их же командиров;

"сохранить свою честь и отомстить их палачам", но для этого им следует перейти на сторону Украины.

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Если вы не совершали военных преступлений на территории Украины, то мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку так называемую "СВО", а затем снова отправиться маршем на Москву, но на этот раз не останавливаться в 200 километрах от МКАДа, а дойти до конца!

– призывают бойцы.

По сути, бойцы Пригожина были очень близки к Москве. Но их так называемый "марш справедливости" свернули. Тогда речь шла о будто переговорах между "поваром Путина" и Лукашенко. Мол, последний убедил не делать глупостей. После этого наемников перебросили в Беларусь.

Они также гарантируют безопасность и достойные условия для тех, кто добровольно перейдет на сторону Украины. Это пообещали ВСУ и Минобороны нашего государства.

Вагнеровцы покидают лагерь в Беларуси