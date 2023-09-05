Очередь за вами: ветераны войны объяснили, что ожидают от гражданских

Уже более полугода идет полномасштабная война. Впрочем, ветераны уже сейчас возвращаются в гражданскую жизнь – кто-то из-за ранения, а кто-то по другим причинам.

Военным, которые возвращаются домой, нужна помощь, чтобы снова начать жить полноценно. И гражданские должны быть готовы оказать им эту помощь, заявили ветераны российско-украинской войны в материале 24 Канала.

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Очередь за вами

Вернувшимся с войны людям часто очень сложно адаптироваться к мирной жизни. Долгое время они находились в экстремальных условиях, в которых, тем не менее, все просто: смерть и жизнь, свои и чужие. Поэтому даже вернувшись домой на несколько дней, военные могут испытывать дискомфорт, отметил ветеран Денис Квебек.

По его словам, тогда нужно "включаться" обществу. Задача создать необходимые условия для адаптации военных к обычной жизни ложится на гражданские плечи.

Общество должно взять на себя ответственность за солдата так же, как он взял ответственность за общество, когда шел на войну,

– подчеркнул ветеран.

Военнослужащий Андрей Гавриляк рассказал, что, к сожалению, не всегда граждане готовы проявить толерантность к военному, не всегда хотят и не всегда пытаются его понять. Бывают случаи, когда к раненым относятся как к психически больным. Все из-за стереотипа о том, что якобы с войны все возвращаются с психическими расстройствами.

Общество должно сделать себя комфортным для ветеранов

Такое мнение высказал другой ветеран российско-украинской войны Маси Найем. По его словам, не вернувшиеся с фронта военные должны подстраиваться под общество, а общество должно становиться удобным для них.

Для этого, в частности, военнослужащий, советует гражданским проконсультироваться с психологами. Чтобы они могли быть полезны в процессе реабилитации ветеранов.

По словам Найема, гражданские также должны с терпением и пониманием относиться к защитникам, помня об их подвиге. Это совсем не значит позволять им делать все, что вздумается. Это о другом. О признании того, что они – обычные люди, которые тоже могут совершать ошибки.

Украине всегда будут нужны военные

Военнослужащий и юрист Маси Найем считает, что государство должно быть заинтересовано в реабилитации военных. Во-первых, вернуть их к полноценной жизни – значит снять с себя дополнительный груз. А во-вторых, опека над защитниками – вклад в безопасное будущее для Украины.

Найем отметил, что Россия всегда будет готова к войне, поэтому даже после победы в этом нынешнем кровавом противостоянии Украина всегда будет нуждаться военных. И, если определенное время потребности в регулярном войске в миллион человек не будет, то после войны государство будет нуждаться в военном резерве. И чтобы было из кого его создать, оно уже сейчас должна думать, как обеспечить достойную жизнь и работоспособность людям.