Россия всегда готова к войне: Маси Найем объяснил, почему государству следует заботиться о военных
Украинские защитники ценой собственной жизни и здоровья освобождают от оккупантов каждый сантиметр нашей земли. Военнослужащий Маси Найем рассказал, почему возвращение к нормальной жизни раненых ветеранов – задача номер один для государства.
Государство должно обеспечить достойные условия для всех военных. И дело не только в чувстве долга перед современными героями. После войны в Украине будет огромная потребность в военном резерве, как это случилось в Израиле, заметил военнослужащий и правозащитник Маси Найем в материале 24 Канал.
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Думать о военных – обеспечить безопасность
Реабилитация и адаптация военных сегодня – вклад в безопасное будущее самого государства. Власть не только должна, она обязана хотеть обеспечить достойные условия жизни военнослужащих после демобилизации.
К сожалению, у государства – короткая память. По словам Найема, оно не в первый раз забывает, кому обязано своим существованием. Эта проблема существовала в период с 2014 года и до 24 февраля 2022 года. Военнослужащий приводит в пример свою историю. После того как он демобилизовался в 2016 году, государство больше никак не интересовалось им.
Поэтому существует риск, что и после победы в нынешней большой войне проблемы военных снова отойдут на задний план.
Найем считает, что государству следует осознать, что забота о ветеранах равна заботе о себе.
Во-первых, реабилитация военных нужна, чтобы они смогли жить самостоятельной жизнью.
Государство должно само быть заинтересованным в реабилитации военных. Чтобы вернуть самостоятельность раненым военным. Ведь несамостоятельными они будут обузой для государства. Вернуть способность дальше работать, жить полноценной жизнью,
– подчеркнул правозащитник.
Во-вторых, у нас под боком – Россия, которая вряд ли откажется от агрессивной политики. Поэтому военные в Украине всегда будут очень нужны.
Военнослужащий отметил, что после победы в этой войне, Украина определенное время не будет нуждаться в регулярном войске в миллион человек. В то же время, будет существовать огромная потребность в военном резерве. Чтобы гарантировать его, государство должно обеспечить работоспособность людей и мотивировать их остаться в Украине – не запретами на выезд, а качественными условиями жизни.
Демобилизация военных: последние новости
- Сегодня Силы обороны Украины насчитывают уже более миллиона человек. По состоянию на 1 августа 2023 года в Украине официально зарегистрированными ветеранами войны уже являются 908 832 человека.
- Военнослужащий ВСУ Андрей Гавриляк с позывным "Берлин" рассказал, что самая большая проблема, с которой он и большинство военных сталкиваются после ранения – это бюрократические препятствия. По его словам, для комфортного лечения нет никаких условий.
- Руководитель центра реабилитации пострадавших от войны украинцев Superhumans Ольга Руднева раскрыла страшную статистику. С начала полномасштабного вторжения около 20 тысяч украинцев потеряли по меньшей мере одну конечность. В то же время, по ее словам, в Украине не хватает квалифицированных специалистов в сфере протезирования, чтобы отвечать растущим потребностям.